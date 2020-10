Chi Bảo: 'Tôi trẻ khỏe hơn sau những chuyến nghỉ dưỡng'

Thật khó để có thể hẹn Chi Bảo, bởi anh rất bận trong nhiều vai trò khác, từ các dự án xã hội đến các hoạt động kinh doanh. Trong một chiều mưa Sài Gòn, tranh thủ trước giờ gặp đối tác, Chi Bảo đã chia sẻ những trải nghiệm về điện ảnh và cuộc sống hiện tại.



. Nhiều người trong giới khẳng định rằng, ở Việt Nam không thể làm giàu bằng nghề diễn viên. Có phải một trong những lý do Chi Bảo không còn cần đóng phim là vì đã có một sự nghiệp kinh doanh phát đạt?

+ Đam mê đầu đời của tôi là điện ảnh, đến nay vẫn thế. Nhưng để đảm bảo con đường nghệ thuật của mình tiếp tục phát huy những thành công đã tạo dựng từ ngày còn trẻ, bản thân mình càng có tuổi, càng phải nghiêm khắc hơn khi chọn phim và nhân vật. Muốn vậy thì tôi cần có nền tảng tài chính, không cần phải phát đạt luôn luôn nhưng ổn định để không đối mặt với áp lực đóng phim kiếm sống.

. Chi Bảo là một trong số ít diễn viên nam Việt Nam sắp vào hàng gạo cội nhưng trông ngày càng trẻ trung, phong độ. Chắc hẳn anh đã và đang có cuộc sống rất viên mãn, hạnh phúc?

+ Cảm ơn bạn vì lời khen. Tôi vẫn luôn ý thức mình càng có tuổi thì càng phải chăm lo sức khỏe thể chất và tinh thần. Mọi việc vào thời điểm này mình đều phải làm với tất cả say mê, tự giác thì mới mang lại kết quả bền vững được. Kinh doanh cũng vậy. Nếu nói tôi không ham tiền thì không đúng. Nhưng không hoàn toàn đúng. Tôi thích cảm giác bản thân có khả năng kiếm được nhiều tiền. Với cá nhân tôi, đó là bằng chứng cho thấy mình còn có rất nhiều giá trị, kinh nghiệm sống, óc sáng tạo, đầu óc nhạy bén và luôn cập nhật trong đầu tư - kinh doanh. Tôi yêu thích cảm giác mình còn có nhiều điều tốt đẹp cống hiến cho đời.

. Tập trung kinh doanh, ít xuất hiện tại các sự kiện showbiz, cũng không có nhiều chuyện để chia sẻ trên truyền thông ngoài những dự án thiện nguyện, anh tận hưởng cuộc sống riêng của mình như thế nào?

+ Tôi hay tận hưởng sự riêng tư, thoải mái trong những không gian yêu thích của mình, chính là những ngôi nhà. Nhà tôi chọn dù để đi về hàng ngày hay thỉnh thoảng ghé chơi hàng tuần cũng là nơi tôi đặc biệt yêu thích. Nơi tôi ở luôn có nhiều cây xanh để được hít thở bầu không khí thiên nhiên trong lành. Tôi cũng hay tạo ra nhiều góc thư giãn nhỏ xinh nhìn ra vườn để ngồi… suy nghĩ hoặc không nghĩ gì cả. Tôi thích thiết kế tối giản trong cả màu sắc lẫn không gian nhưng không được đơn điệu, tôi cần sự tiện nghi nhưng vừa đủ, để bất cứ khi nào trở về, đầu óc tôi cũng cảm thấy thanh thản, thư thái. Tôi cũng dành thời gian chơi golf hàng tuần, môn thể thao không ồn ào nhưng cực kỳ thú vị, thích hợp với kiểu hướng nội của tôi.

. Second home - ngôi nhà thứ hai để nghỉ dưỡng - là xu hướng đầu tư bất động sản tại Việt Nam những năm gần đây. Người thích nhà cửa như Chi Bảo, chắc cũng không bỏ ngoài cuộc chơi này?

+ Không chỉ riêng tôi mà rất nhiều người Việt thích sở hữu second home. Tuy nhiên, xu hướng nở rộ gần đây của second home là biệt thự nghỉ dưỡng ven biển, không quá xa các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội. Second home có thuận lợi là bạn có thể vừa nghỉ dưỡng, vừa có thể đầu tư cho thuê lại và tất nhiên, giá trị bất động sản luôn tăng theo thời gian.

. Được biết vừa rồi anh có chuyến đáp trực thăng ra Phan Thiết để tham quan một dự án lớn?

+ Tôi ra đó là để tham quan NovaWorld Phan Thiet, một dự án rất lớn và có vị trí rất đẹp. Từng đi nhiều nơi nhưng tôi vẫn muốn có một second home biển gần nhà, có nhiều tiện ích đi kèm để nghỉ dưỡng cùng với gia đình mỗi khi cần được nghỉ ngơi, du lịch.

Hơn nữa tôi cũng muốn tìm hiểu xu hướng thị trường đang diễn ra như thế nào, đặc biệt là trong bối cảnh dịch COVID-19 đã thay đổi nhiều hành vi, thói quen và cách đầu tư của nhiều người.

. Nhưng dự án mà phải đi lại bằng máy bay thì hơi bất tiện cho nhiều người?

+ Tôi được mời tham quan nên chắc họ muốn mang lại trải nghiệm đặc biệt một chút, chứ NovaWorld Phan Thiet cũng ở vị trí khá đặc biệt, tiện cho việc di chuyển. Năm 2022, khi cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết được hoàn thành, thời gian di chuyển từ TP.HCM đến đây chỉ còn hơn 1 giờ, hay di chuyển đến sân bay quốc tế Phan Thiết cũng chỉ tầm hơn 20 phút. Thời gian và khoảng cách di chuyển như vậy, thật sự lý tưởng.

Chi Bảo tìm hiểu NovaWorld Phan Thiet – Siêu Thành phố Biển – Du lịch – Sức khỏe (Phan Thiết, Bình Thuận)



. Việt Nam có rất nhiều dự án đẹp, NovaWorld Phan Thiet có gì hấp dẫn anh đến thế?

+ Đúng vậy. Nhưng vừa rồi, khi nhận lời mời đến thăm NovaWorld Phan Thiet bằng trực thăng, được quan sát toàn bộ dự án từ trên cao, tôi mới thấy dự án rất đẹp. NovaWorld Phan Thiet là Siêu thành phố Biển - Du lịch - Sức khỏe có quy mô đến 1.000 hecta, với một mặt giáp biển hoang sơ, một mặt tựa lưng vào núi đồi. Không chỉ vậy, tôi được giới thiệu dự án còn có nhiều dịch vụ, tiện ích được vận hành bởi các thương hiệu quốc tế hàng đầu như: công viên giải trí chủ đề và công viên nước (trung tâm biểu diễn nghệ thuật Arena 7.000 chỗ ngồi trong nhà; cụm sân Golf 36 hố PGA độc quyền; nhà thi đấu Tennis ATP 3.500 chỗ ngồi; outlet bán hàng giảm giá; công viên biển Bikini Beach 16 hecta ; làng quốc tế; làng hưu trí; hơn 20 khách sạn và resort được thương hiệu quốc tế nổi tiếng nhất quản lý vận hành. Chưa kể, đây sẽ là một thành phố thật sự sinh động và sầm uất khi có nhiều sự kiện và các giải thể thao quốc tế sẽ được tổ chức tại đây.

Chi Bảo thích thú với second home tại NovaWorld Phan Thiet



. Anh thích chơi golf, chắc chắn không thể bỏ qua tìm hiểu sân golf tại dự án này?

+ Một trong những điểm đến khiến tôi vô cùng thích thú tại NovaWorld Phan Thiet chính là cụm sân Golf 36 hố PGA độc quyền tại Việt Nam do Greg Norman, một huyền thoại về golf thiết kế, bao gồm 2 sân PGA Ocean và PGA Garden.

Cá nhân tôi mê sân Golf PGA Ocean hơn vì muốn trải nghiệm nhiều thử thách hơn. Cuối năm nay sân Golf PGA Ocean sẽ đi vào hoạt động, tôi rất nóng lòng được tung cú swing tại đây. Cụm sân Golf 36 hố PGA tương lai cũng sẽ là nơi diễn ra nhiều giải thi đấu Golf đẳng cấp quốc tế, với dân chơi Golf thì thông tin này vô cùng thú vị.

. Có vẻ anh đã “phải lòng” nơi đây?

+ Khi tham quan biệt thự mẫu, tôi thật sự thích có một ngôi nhà thứ hai ở nơi đây. Nội thất bài trí nhẹ nhàng, sang trọng, mang lại cho người ở cảm giác bình yên và thoải mái. Lúc đứng trên ban công, mở cánh cửa để phóng tầm mắt ra biển cả, những căng thẳng của công việc biến mất. Nơi đây xứng đáng để mọi người tìm sự nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và có thêm nguồn cảm hứng mới.

Chi Bảo tham quan dự án NovaWorld Phan Thiet

+ Qua lần chuyện trò này, người viết có thêm thông tin hữu ích về xu hướng đầu tư mới cũng được biết thêm một dự án có tầm cỡ. Chúc anh và gia đình có nhiều thời gian làm việc và nghỉ ngơi thật vui vẻ, ý nghĩa.