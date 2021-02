Chỉ còn 4 ngày để nộp tiền sử dụng đất theo giá cũ

Có thể làm một so sánh nhỏ để thấy được sự khác biệt của bảng giá đất qua các thời điểm tại một số địa phương. Ví dụ tại tỉnh Bình Dương, bảng giá đất mới áp dụng từ ngày 01-01-2020 so với giai đoạn trước đó (2015-2019) mức giá đất tăng trung bình 10%. Trong đó thị xã Thuận An và Dĩ An tăng bình quân 5-30%; thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên, huyện Bàu Bàng và huyện Bắc Tân Uyên tăng bình quân 5-20%; huyện Phú Giáo và Dầu Tiếng tăng bình quân 10%. Tương tự tại Hà Nội bảng giá đất mới áp dụng tại các quận từ năm 2020 tăng trung bình 15%... Bảng giá đất của từng địa phương là cơ sở để áp dụng tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận đất ở, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân trong hạn mức; tính thuế sử dụng đất, tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai …