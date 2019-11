Chuỗi sự kiện đáng chú ý tại Novaland Expo tháng 12-2019

“Đầu năm mua muối, cuối năm mua nhà” - câu nói truyền miệng cũng như thông lệ tiêu dùng của người Việt Nam là lời giải cho nhu cầu tìm hiểu thông tin thị trường và dự án bất động sản đang tăng nhanh chóng vào những tháng cuối năm. Trước sự phát triển đầy sôi động đó, với chuỗi dự án ấn tượng, những hội thảo có sự tham gia của chuyên gia đầu ngành và nhiều trải nghiệm hấp dẫn, Novaland Expo diễn ra từ ngày 4 đến 8-12 là triển lãm bất động sản không thể bỏ lỡ.



Novaland Expo 2019 cũng sẽ mang đến khách hàng những thông tin hữu ích về thị trường thông qua các buổi hội thảo chuyên đề với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực:

Sở hữu “ngôi nhà thứ hai - second home”

Tuy mới xuất hiện, second home - mô hình ngôi nhà thứ hai tại Việt Nam được nhật báo Telegraph (Anh) xếp hạng là một trong 20 thị trường có tốc độ tăng trưởng "second home nghỉ dưỡng" cao nhất thế giới. Chính vì vậy, hội thảo “Quản lý, đầu tư second home trên nền tảng công nghệ số” chắc chắn sẽ là chủ đề “hot” và thu hút tại Novaland Expo.

Với sự tham gia của đại diện Savills Việt Nam, đại diện OYO Hotels & Homes - chuỗi khách sạn, nhà ở và quản lý không gian sống lớn thứ năm trên thế giới, đại diện Luxstay - là một trong những ứng dụng hàng đầu đặt phòng online, chuyên gia tư vấn, đầu tư tài chính - Hồng Nguyễn… hội thảo này sẽ cung cấp cho khách tham dự góc nhìn cận cảnh, rõ nét hơn về xu hướng, đặc biệt là kinh nghiệm đầu tư, quản lý Second home trên các nền tảng công nghệ số trong thời đại 4.0

NovaWorld Phan Thiết nổi bật với dòng sản phẩm second home tại Bình Thuận.



Sống xanh: Xu hướng và giải pháp

Bên cạnh sự quan tâm về bài toán đầu tư bất động sản, “sống xanh” cũng là một trong những xu hướng được nhiều khách hàng tìm kiếm trong thời gian gần đây với các trào lưu dùng thực phẩm organic, giảm rác thải nhựa, thiền yoga… đặc biệt là tìm kiếm một không gian để được sống gần gũi với thiên nhiên mỗi ngày. Liệu mong ước “sống chan hòa với thiên nhiên” có dễ thực hiện ở những đô thị lớn như TP.HCM?

Câu trả lời sẽ được tiết lộ qua hội thảo “Bất động sản sinh thái thông minh: Giải pháp sống xanh bền vững” và tọa đàm “Sống xanh ở sạch” tại Novaland Expo. Theo đó, các chuyên gia như TS khoa học - Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, chuyên gia ẩm thực phong cách sống Bùi Thu Thảo… sẽ lý giải chi tiết về những tác động tích cực đến sức khỏe cũng như phương pháp sống xanh sao cho đúng cách nhất.

Sống xanh - xu hướng hiện đại.



Gia tăng trải nghiệm với môn thể thao quý tộc

Góp phần làm tăng sự đa dạng các hoạt động dành cho khách tham quan Novaland Expo, khu vực giải trí - thể thao sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị.

Tại khu vực trải nghiệm bộ môn gôn với sự hướng dẫn chuyên nghiệp, khách tham quan Novaland Expo sẽ được thử sức ở bộ môn thể thao đẳng cấp này dưới nhiều hình thức như tập đánh gôn ngoài trời và tương tác với màn hình 3D… Đặc biệt, khách hàng còn có cơ hội nhận được những phần quà thiết thực hấp dẫn như gậy đánh gôn, phiếu quà tặng từ Thẩm mỹ viện Khơ Thị…

Đặc biệt, tọa đàm chuyên đề về gôn sẽ có sự tham gia của nhiều chuyên gia hàng đầu như chuyên gia Phạm Minh Đức - thành viên Việt Nam duy nhất của Hiệp hội Gôn chuyên nghiệp (PGA), đại diện Công ty Greg Norman Golf Course Design, chuyên gia tư vấn dinh dưỡng và thẩm mỹ - Thẩm mỹ viện Khơ Thị: Doanh nhân, Hoa hậu Thu Hoài, Thạc sĩ - Bác sĩ, chuyên gia chăm sóc sức khỏe quốc tế - Alan Woong, Á hoàng Gôn Hải Anh…

Bên cạnh bộ môn gôn, trong khu vực giải trí - thể thao sẽ có nhiều hoạt động độc đáo như “mục sở thị” bay khinh khí cầu… chắc chắn sẽ là những trải nghiệm khó quên tại Novaland Expo.