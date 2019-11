Cư dân Imperia Sky Garden háo hức nhận nhà mới

Ghi nhận không khí tại lễ bàn giao là cảm giác vui mừng, phấn khởi xen lẫn hồi hộp của nhiều tân chủ nhân nơi đây...



Không gian xanh mướt, thoáng đãng…

Anh Quang Dũng, tân chủ nhân căn hộ ở tòa B dự án Imperia Sky Garden, một trong những chủ nhân đầu tiên tại Imperia Sky Garden được nhận căn hộ, cho biết đây là căn hộ cao cấp đầu tiên của vợ chồng anh kể từ khi kết hôn. Trước đó, hai vợ chồng ở cùng ông bà nên lần này chuyển ra ở chung cư anh Dũng háo hức lắm.

Gia đình anh Dũng đang bắt đầu hoàn thiện nội thất bên trong căn hộ.



Căn hộ của anh nằm ở tầng 12A, rộng hơn 80 m2, có thiết kế hai phòng ngủ. Vừa dẫn đi giới thiệu không gian trong nhà, anh vừa hào hứng chia sẻ phòng này sẽ làm gì, của ai, rồi thì góc này sẽ đặt cây gì, chỗ kia trang trí ra sao… Tất cả đã được anh lên kế hoạch cẩn thận.



Theo anh Dũng, ở chung cư khác hẳn với ở nhà đất nền, không gian thoáng đãng, nhiều cây xanh, nhiều chỗ vui chơi cho con trẻ, tiện ích thì ngay chân tòa nhà nên vợ chồng anh Dũng cảm thấy rất hài lòng. Đặc biệt, điều làm anh ấn tượng tại Imperia Sky Garden chính là tầng hầm đỗ xe được bố trí thông minh và khoa học, rất dễ phân biệt cho các chủ nhân, chứ không phải bị rơi vào “ma trận” như nhiều khu nhà cao tầng khác.

“Ban công căn hộ view sông Hồng là nơi tôi đặc biệt yêu thích”

Đó là chia sẻ của chị Trần An, chủ nhân của căn hộ tại tầng 27. Tỏ ra hài lòng về căn hộ có tầm nhìn hướng về sông Hồng, mát mẻ và yên tĩnh, chị An tâm sự: “Khi ở chung cư, tôi thường thích phòng bếp và phòng ngủ nhất. Thế nhưng kể từ khi mua căn hộ tại Imperia Sky Garden, tôi bị cuốn hút bởi cái ban công. Đấy là nơi tôi cảm thấy thoải mái, bình yên mỗi khi trở về nhà sau những giờ làm việc mệt mỏi. Nó làm tôi cảm giác như mình đang bước vào một không gian hoàn toàn khác so với những ồn ào, bon chen ở bên ngoài. Và cũng nhờ cái ban công nho nhỏ này đã giúp cho vợ chồng tôi có nơi để nghỉ ngơi mà không cần phải mất quá nhiều thời gian đi ra bên ngoài tìm kiếm không gian thư giãn”.

Ban công nhà chị An khi mới nhận bàn giao…



Chị An chia sẻ thêm vợ chồng chị mua được căn hộ ở Imperia Sky Garden là một “cái duyên”. Lựa chọn được căn hộ đẹp lại là “cái lộc”. Bởi trước đó cả năm trời, vợ chồng chị đã rất vất vả, đi xem rất nhiều dự án mà không lựa chọn được căn nào ưng ý. Hai người đã thống nhất với nhau là đi xem nốt dự án Imperia Sky Garden ở 423 Minh Khai (Hà Nội), nếu không quyết được thì sẽ tạm dừng kế hoạch mua chung cư. Và quả nhiên, chỉ trong một buổi chiều “định mệnh”, anh chị đã tìm thấy tổ ấm lý tưởng của mình tại khu vườn chân mây này.



... và đã bắt đầu được điểm tô bằng những chậu hoa xinh xắn.



“Sẽ là thừa khi ta khen một khu chung cư cao cấp đáng sống nhất Hà Nội. Với đầy đủ tiện ích, không gian, con người cũng như mọi thứ ở quanh nó, chỉ hai từ thôi đó là tuyệt vời” - chị An mãn nguyện nói.