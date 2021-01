Đất nền vùng ven sôi động

Một năm không có condotel nào mở bán ở thị trường lớn

Những thị trường từng dẫn đầu về phát triển condotel như Phú Quốc, Khánh Hòa, Đà Nẵng… trong cả năm 2020 không ghi nhận dự án mới mở bán, lượng tiêu thụ thấp và gần như không phát sinh giao dịch.

Theo DKRA Việt Nam, nguồn cung mới của condotel có thể tăng so với năm 2020, dao động trong khoảng 3.000 căn, tập trung ở thị trường Bình Thuận, Khánh Hòa và Phú Quốc. Ở phân khúc căn hộ, năm 2021 nguồn cung mới tăng mạnh ở hầu hết các địa phương. Sức cầu tăng so với năm 2020, tuy nhiên rất khó sôi động như năm 2019. Ở TP.HCM, khu Đông và khu Nam tiếp tục duy trì tỉ trọng lớn trong nguồn cung mới. Căn hộ hạng A và hạng B dẫn dắt thị trường trong khi nguồn cung căn hộ hạng C tiếp tục khan hiếm. Nguồn cung mới và sức cầu ở phân khúc nhà phố/biệt thự năm 2021 được dự báo hồi phục tích cực và có sự tăng nhẹ so với năm 2020; Đồng Nai có thể tiếp tục dẫn đầu. Ở TP.HCM, khu Đông và khu Nam vẫn chiếm tỉ trọng lớn trong nguồn cung toàn thành. Những dự án nằm trong khu đô thị lớn, được quy hoạch bài bản bởi chủ đầu tư uy tín và có giá trị khoảng 10 tỉ đồng/căn sẽ được ưu tiên lựa chọn.