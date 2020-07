Mua bất động sản để ở gia tăng, đầu cơ giảm

Dòng sản phẩm căn hộ bình dân có nhu cầu tìm mua tăng lần lượt 25% và 33% ở Hà Nội và TP.HCM.



Trong quý II, giao dịch của khách hàng có nhu cầu ở thực tăng cao. Ảnh: MINH LONG

Trong quý II-2020, nhu cầu và lượng tin đăng tại các địa phương có liên kết vùng với hai đô thị trung tâm là Hà Nội và TP.HCM như Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Bình Dương, Long An đều tăng trưởng. Lượng tin đăng và mức độ quan tâm bất động sản tăng vượt trội. Nếu Long An, Bình Dương tăng gần 21%-54% nhu cầu tìm kiếm nhà, đất thì Hòa Bình và Vĩnh Phúc tăng 41%-77% so với quý trước.

Trong khi đó, không chỉ ở Hà Nội mà cả TP.HCM, loại hình nhà phố, nhà riêng cho thuê đều đang gặp khó khăn. Giá thuê nhà mặt phố, nhà riêng tiếp tục giảm tại nhiều quận, huyện ở cả hai đô thị này. Ở Hà Nội, giá chào thuê nhà phố, nhà riêng giảm 2%-7%, trong khi tại TP.HCM con số này cũng lần lượt là 5%-16%.