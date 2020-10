Ngăn người Việt mua nhà ở nước ngoài: Khó khả thi

Việt Nam đầu tư hơn 330 triệu USD ra nước ngoài

Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, trong tám tháng đầu năm 2020, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 330 triệu USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó có 86 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký đạt gần 219 triệu USD (tăng 21% so với cùng kỳ) và 25 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn tăng gần 112 triệu USD (tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái).