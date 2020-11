Opal Skyline tiếp tục thu hút thị trường bất động sản

Làn sóng bất động sản mới tại thành phố Thuận An, Bình Dương xuất hiện nhiều dự án căn hộ chung cư với rất nhiều chủ đầu tư uy tín. Dự án nổi bật nhất trong nửa cuối năm nay phải kể tới Opal Skyline do Tập đoàn Đất Xanh phát triển trên đường Nguyễn Văn Tiết, ngay trung tâm thành phố Thuận An.



Căn hộ trung tâm cùng tầm nhìn đẳng cấp

Những năm gần đây, với tốc độ đô thị hóa và gia tăng dân số cao, cùng với việc chính thức trở thành thành phố thuộc tỉnh Bình Dương, Thuận An đang là một điểm nóng, thu hút các dự án bất động sản vùng Đông Nam Bộ.

Opal Skyline sở hữu một tầm nhìn đắt giá xuống sân golf Sông Bé. Ảnh: DXG



Opal Skyline do Tập đoàn Đất Xanh phát triển trên đường Nguyễn Văn Tiết, ngay trung tâm thành phố Thuận An là dự án nổi bật ở khu vực này. Opal Skyline thu hút sự quan tâm lớn với các nhà đầu tư và khách hàng mua ở thực. Tổng thể dự án gồm 2 tháp 36 tầng với 25 tiện ích nội khu từ nhà trẻ, khu sinh hoạt chung tới phòng gym hay hồ bơi vô cực trên tầng 4, đảm bảo cho cư dân nơi đây một cuộc sống đầy đủ tiện nghi hiện đại.

Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo sự tiện nghi cho cư dân, chủ đầu tư cũng cho thiết kế số lượng thang máy lớn hơn nhiều so với những dự án cùng phân khúc. Tại tháp A, chủ đầu tư bố trí tới 8 thang dân dụng cùng 2 thang hàng trong khi đó tháp B cũng được dành ra không gian cho 6 thang dân dụng với 1 thang hàng để phục vụ cư dân.

Ở thời điểm hiện tại, chủ đầu tư đang giới thiệu ra thị trường nhóm sản phẩm thuộc phân khúc tầng trung và cao của dự án. Nằm trên những tầng đẹp nhất, nhóm sản phẩm này sở hữu tầm nhìn đắt giá xuống sân golf Sông Bé xanh mướt cũng như thành phố trẻ Thuận An sôi động. Với chiều cao vượt trội trong khu vực, Opal Skyline luôn đảm bảo được tầm nhìn hoàn mỹ không bị bất cứ khối kiến trúc nào xung quanh che chắn.

Dự án Opal Skyline do Tập đoàn Đất Xanh phát triển đang thu hút nhiều sự quan tâm tại Thuận An, Bình Dương. Ảnh: DXG



Theo quan điểm nhiều khách hàng đầu tư đây là khu vực sản phẩm giá trị nhất của một dự án cao ốc vì những lợi ích mà nó mang lại cho gia chủ. Tại độ cao lý tưởng, gia chủ sẽ không bị ảnh hưởng bởi khói bụi và tiếng ồn từ bên dưới. Bên cạnh đó, gia chủ còn hưởng sự sạch sẽ, an toàn bởi không có sự xuất hiện của các loài côn trùng gây hại như ruồi, muỗi… Đặc biệt, căn hộ Opal Skyline được thiết kế với ban công, cửa kính lớn sẽ mang đến tầm nhìn rộng thoáng toàn mỹ cho gia chủ.

Căn hộ lớn, lựa chọn lý tưởng để an cư

Bên cạnh vị trí đẹp, những sản phẩm giới thiệu trong đợt này cũng có diện tích lý tưởng. Với diện tích căn 3 phòng ngủ trung bình tương đương 85 m2, trong đó khu vực sinh hoạt chung được thiết kế lên đến gần 40 m2, mỗi căn hộ 3 phòng ngủ đều mang tới cho gia chủ không gian rộng rãi, thoáng mát.

Với thiết kế lô-gia rộng rãi cùng cửa kính lớn, các căn 3 phòng ngủ luôn mang đến một không gian sống ngập tràn ánh sáng tự nhiên và thông thoáng với luồng không khí tươi trên cao, ít khói bụi. Mặt khác, 100% căn 3 phòng ngủ là căn góc, giúp gia chủ có tầm nhìn không giới hạn ra cả 2 hướng, đây chính là điểm độc đáo mà nhiều khách hàng mong muốn sở hữu và săn đón.

Căn hộ diện tích lớn cũng giúp gia chủ linh động hơn trong việc sắp xếp không gian sinh hoạt.

Ngoài ra, giới chuyên môn đánh giá căn hộ 3 phòng ngủ là giải pháp đầu tư thông minh vì ngoài tiềm năng sinh lời nhờ vị trí, không gian, loại hình này còn phù hợp với xu hướng chung của thị trường. Điều này dẫn tới việc một bộ phận lớn giới đầu tư đang tập trung vào phân khúc này để cung cấp thêm lựa chọn cho thị trường cho thuê căn hộ. Quý I-2020, Savills Việt Nam công bố thông tin, loại hình căn hộ 3 phòng ngủ đạt tới công suất lấp đầy 88%, tập trung chủ yếu ở các khu trung tâm, gần trường học và nhất là quanh các khu công nghiệp.