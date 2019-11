Rao bán dự án 'ảo' ngay sát trụ sở công an

Ngày 12-11, hàng chục khách hàng từ TP.HCM, Đồng Nai, Phan Thiết đã tập trung tại trụ sở Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát nằm trên đường Trương Hán Siêu, TP Phan Thiết (Bình Thuận) để yêu cầu công ty này phải trả lại tiền do quá lâu không giao đất.

Nhiều khách hàng cho biết khoảng từ tháng 11-2018 đến nay, Công ty Hưng Thịnh Phát đã mở bán ít nhất 10 dự án khu dân cư cao cấp với hình ảnh hoành tráng và tên gọi ấn tượng như City 1, City 2, City 3; Hàm Liêm 1-Hàm Liêm 5; Phong Nẫm; Hưng Thịnh Phát Residence Phan Thiết; Ma Lâm Diamond Town…Hàng trăm nền đất đã được bán và khách hàng đều đã chồng tiền.



Khách hàng làm việc với đại diện Hưng Thịnh Phát

Công ty này cũng sử dụng cách thức tương tự địa ốc Alibaba như quảng cáo rầm rộ bằng hình ảnh bắt mắt, tên gọi ấn tượng; trả lãi suất cao đến 17% nếu giao đất mà không có sổ hồng trong 9 tháng.



Theo nguồn tin của chúng tôi, cho đến thời điểm này Công ty Hưng Thịnh Phát chưa có một dự án nào được cấp có thẩm quyền ở Bình Thuận đồng ý phê duyệt nhưng vẫn rao bán rầm rộ. Thậm chí như Ma Lâm Diamond Town chỉ là một dự án "ma", nằm cách trụ sở UBND huyện và trụ sở Công an huyện Hàm Thuận Bắc chỉ 200m.



Khai trương chi nhánh Hưng Thịnh Phát tại Phan Thiết

Theo Công an Bình Thuận, ngay sau khi phát hiện sự việc, UBND thị trấn Ma Lâm đã mời một số hộ dân lên nắm tình hình. Công an tỉnh Bình Thuận chỉ đạo Công an huyện Hàm Thuận Bắc theo dõi một số đối tượng, cũng như nắm thêm tình hình mua bán đất nền trên.

“Hiện nay, qua trao đổi với các cơ quan chức năng của tỉnh chưa nhận được văn bản nào liên quan đến chủ trương chấp thuận đầu tư, xây dựng dự án Ma Lâm Diamond Town của Công ty Hưng Thịnh Phát nói trên. Do đó, việc rao bán, phân lô đất nền của Công ty này là không đúng thực tế và không đúng quy định của pháp luật về kinh doanh BĐS, nhà ở. Tuy nhiên, do chưa phát sinh các hành vi tội phạm nên cơ quan Công an chưa có cơ sở xử lý”, văn bản của Công an Bình Thuận nếu.