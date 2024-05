Ai mua đứt hai dự án bất động sản 'khủng' của Phát Đạt? 12/05/2024 15:20

Sáng nay, ngày 12-5, Công ty Kinh doanh và dịch vụ bất động sản Realty Holdings (Realty Holdings) chính thức ra mắt với vai trò là công ty cung cấp giải pháp kinh doanh bất động sản toàn diện.

Tìm cách vượt qua cơn khát dòng tiền

Đáng chú ý, tại sự kiện ra mắt lần này, Realty Holdings cam kết mua sỉ toàn bộ sản phẩm hai dự án trọng điểm của Công ty bất động sản Phát Đạt. Đó là dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 & 2 (tỉnh Bình Dương) và dự án Khu đô thị Bắc Hà Thanh (tỉnh Bình Định).

Được biết, dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và Thuận An 2 có tổng diện tích 4,46 ha, cung cấp cho thị trường 5.970 sản phẩm, dự kiến sẽ được giới thiệu ra thị trường vào quý III-2024. Hiện nay, dự án Thuận An 1 đã có giấy phép xây dựng phần thân, còn dự án Thuận An 2 đã có giấy phép xây dựng móng.

Trong khi đó, dự án khu đô thị Bắc Hà Thanh có tổng diện tích 43,16 ha, dự kiến trong quý II năm nay sẽ mở bán, tạo nguồn cung mới cho thị trường khu vực miền Trung với 1.422 sản phẩm là đất nền nhà phố, biệt thự có diện tích vừa.

Hai bên hiện chỉ mới cam kết mua-bán, chưa chính thức chuyển nhượng nhưng điều này cũng mở ra cơ hội cho cả Realty Holdings lẫn chủ đầu tư dự án.

Khi mua bất động sản với khối lượng lớn sẽ giúp Realty Holdings có được nguồn hàng chất lượng tốt với “giá hời”. Với bên bán, Phát Đạt sẽ sớm có được dòng tiền tốt. Đây là cái bắt tay “lợi cả đôi đường” và cũng cho thấy triển vọng phục hồi của thị trường địa ốc là rất rõ ràng.

Theo tìm hiểu của PLO, Realty Holdings là doanh nghiệp còn non trẻ, vừa được thành lập cuối năm ngoái, với vốn điều lệ là 168 tỉ đồng. Thế nhưng, đến ngày 7-5 vừa qua, doanh nghiệp này đã nâng vốn điều lệ lên 680 tỉ đồng và hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh, môi giới bất động sản.

Bà Đặng Thùy Dương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Realty Holdings cho biết: “Việc cam kết mua và bán toàn bộ sản phẩm thuộc hai dự án trọng điểm của Phát Đạt đánh dấu chuỗi giá trị của công ty trong việc cung cấp ra thị trường giải pháp và dịch vụ mua sỉ, bán lẻ. Qua đó, đơn vị sẽ phát triển sản phẩm, mở rộng tệp khách hàng... Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tích cực tìm kiếm thêm những dự án có chất lượng cao và sẵn sàng đầu tư theo hình thức mua sỉ bán lẻ.”

Nhà đầu tư bất động sản rục rịch quay trở lại thị trường. Ảnh:Q.H

Bất động sản đang ở chân sóng?

Theo TS Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, hiện vẫn còn hàng ngàn dự án đang "trùm mền" tại Hà Nội, gây lãng phí lớn về đất đai và tài nguyên. Trong số đó, có 67% dự án đang gặp khó khăn về tài chính, còn lại là khó khăn về thủ tục pháp lý. Điều đó cho thấy, tài chính đối với thị trường bất động sản là một vấn đề rất lớn.

Vài năm trở lại đây, nhiều chủ đầu tư bất động sản đã bổ sung thêm nguồn vốn thông qua kênh phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Tuy nhiên do thể chế, quản trị và sự khó khăn của từng chu kỳ dẫn đến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn về thanh khoản.

Từ đầu năm đến nay, một số tập đoàn đã khắc phục được nợ cũ và phát hành thêm trái phiếu mới nhưng giá trị chỉ ở mức rất nhỏ, chỉ khoảng 7.000 – 8.000 tỉ đồng trái phiếu.

Sau một giai đoạn "nằm im" nghe ngóng, giờ đây các nhà đầu tư đã trỗi dậy, nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm bất động sản sẽ sớm bùng phát. Do đó, các doanh nghiệp cần phải nghiên cứu đưa ra các chiến lược, kế hoạch và chuẩn bị năng lực phù hợp để đảm bảo cho sự phát triển của thị trường bất động sản trong giai đoạn sắp tới. Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS)

Đánh giá về thị trường bất động sản Việt Nam trong 3 tháng đầu năm nay, bà Phạm Thị Miền, Phó trưởng Ban Nghiên cứu thị trường và Tư vấn, Xúc tiến đầu tư của VARS cho biết: “Trong quý I, toàn thị trường ghi nhận 2.600 giao dịch thành công, tăng 8% so với quý IV-2023 và tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Các dự án căn hộ chung cư có giá bán dưới 50 triệu đồng/m2 ghi nhận kết quả bán rất tốt, đạt 100% khi ra hàng. Ở các dự án căn hộ phân khúc hạng sang, mức độ hấp thụ có phần chậm hơn. Tương tự, giao dịch phân khúc đất nền cũng đang được nhà đầu tư rất quan tâm."