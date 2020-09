Thuận An - Thành phố hội tụ những giá trị sống “chất”

Sở hữu lợi thế về vị trí thuận lợi, cơ sở hạ tầng đồng bộ và chính sách đầu tư thông thoáng, thành phố trẻ Thuận An, Bình Dương đang trở thành nơi hội tụ những giá trị sống “chất”, đáp ứng nhu cầu an cư mới của người dân.



Giá trị “đáng sống” ở thành phố trẻ



TP.Thuận An có tốc độ phát triển kinh tế vượt bậc và tốc độ đô thị hóa nhanh. Ảnh: HV

Những năm qua, Thuận An có tốc độ phát triển kinh tế mạnh mẽ, quá trình đô thị hóa nhanh, đứng tốp đầu trong tỷ lệ đóng góp ngân sách của tỉnh Bình Dương. Hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, chính sách “trải thảm đỏ đón nhà đầu tư” thông thoáng, minh bạch đã góp phần giúp thành phố này thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư.

Đây cũng là nơi được mệnh danh “thủ phủ công nghiệp” của khu vực phía Nam, gồm 3 khu công nghiệp lớn (VSIP, Việt Hương và Đồng An) và 2 cụm công nghiệp (An Phú, An Thạnh). Trong 6 tháng đầu năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn Thuận An ước thực hiện 119.500 tỉ đồng, tăng 7%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 37.750 tỉ đồng (tăng 17%) so với cùng kỳ năm 2019.

Hệ thống tiện ích hiện hữu tại TP.Thuận An có khả năng đáp ứng nhu cầu mua sắm, giải trí, chăm sóc sức khỏe và giáo dục cho cư dân thành phố gồm 5 siêu thị, 7 trung tâm thương mại (trong đó có 3 trung tâm thương mại quy mô lớn là AEON, Minh Sáng Plaza và Lotte Mart), khoảng 30.000 hộ hoạt động kinh doanh thương mại - dịch vụ, 22 chợ theo quy hoạch đang hoạt động ổn định, 3 bệnh viện quốc tế (Colombia, Hạnh Phúc, Becamex), trường đại học Thủy Lợi, trường cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore, trường mầm non MMI Việt Nam…

Kiến tạo tổ ấm an cư

Bên cạnh phát triển kinh tế thương mại - dịch vụ, TP.Thuận An còn đẩy mạnh quy hoạch đô thị xanh, đảm bảo cảnh quan đô thị thông thoáng với hệ thống điện đường được lắp đặt bài bản, trồng cây xanh, lát vỉa hè; đầu tư xây dựng nhiều công trình trọng điểm và các khu tái định cư.

Nhận thấy được tiềm năng của thị trường bất động sản nơi đây, nhiều doanh nghiệp đã sớm chọn Thuận An là nơi “chọn mặt gửi vàng” với sự xuất hiện của các khu đô thị, dự án khu căn hộ đã và đang triển khai như khu đô thị An Phú Hưng, An Thạnh, Eco Xuân Lái Thiêu, Opal Skyline, ParkView Apartment... Trong đó, dự án khu căn hộ cao cấp Opal Skyline đang thu hút thị trường bất động sản Thuận An bởi sở hữu nhiều lợi thế về vị trí, hệ thống tiện ích nội – ngoại khu đồng bộ.

Khu căn hộ cao cấp Opal Skyline, do Tập đoàn Đất Xanh làm nhà phát triển dự án, tọa lạc tại đường Nguyễn Văn Tiết, trung tâm thành phố Thuận An.



Khu Căn hộ cao cấp Opal Skyline đang trở thành dự án tâm điểm tại TP.Thuận An. Ảnh: DXG

Dự án có quy mô hơn 1.500 căn hộ và có 24 căn thương mại - dịch vụ (shophouse), được phát triển với nhiều diện tích khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng với căn hộ 1-3 phòng ngủ, diện tích trung bình từ 40-85 m2. Sở hữu vị trí đắc địa, giao thông thuận lợi, cư dân Opal Skyline dễ dàng tiếp cận với các tiện ích ngoại khu như trung tâm hành chính, những ngân hàng lớn như Sacombank, Viettinbank, ACB…, các trường học trên trục đường Nguyễn Văn Tiết cũng như trong bán kính 5-10 km ở Bình Dương và TP.HCM.

Bên cạnh đó, đội ngũ kiến trúc sư đã đặc biệt dành trọn không gian tầng 4 cho quần thể tiện ích tầm cao và không gian xanh như sân vườn, phòng tập gym và yoga trên cao, hồ bơi vô cực, khu vui chơi cho trẻ em… nhằm mang đến những trải nghiệm sống thú vị và tươi mới cho cư dân Opal Skyline. Đồng thời, những tiện ích tại tầng 1 bao gồm đường chạy bộ, khu ngắm cảnh, vườn Opal… cũng được bố trí hợp lý để tạo sự kết nối cộng đồng, góp phần chăm sóc sức khỏe cư dân.