Vay mua nhà ở TP.HCM ngày càng khó khăn

Vì sao hệ số rủi ro 200% ngân hàng phải tăng lãi suất? Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu cho biết theo quy định hiện nay, nếu NH cho vay 3 tỉ đồng với hệ số rủi ro 100% thì NH buộc phải có khoản vốn tự có chiếm 9% tổng khoản vay (tỉ lệ an toàn vốn), tương đương 270 triệu đồng cho khoản vay này. 91% còn lại NH có thể sử dụng nguồn vốn huy động từ nhiều nguồn để cho vay. Nếu tăng hệ số rủi ro lên 200%, khoản vốn tự có phải tăng lên gấp đôi là 18%. Nghĩa là NH phải dành ra trong vốn tự có 540 triệu đồng cho món vay 3 tỉ đồng. Do đó, khi tăng hệ số rủi ro lên cao đối với vay mua BĐS thì NH bị “ngốn” thêm nhiều vốn tự có trong khi NH cần nhiều vốn để đổ vào các khoản cho vay ở lĩnh vực khác nữa. Khi đó, NH sẽ hạn chế cho vay mua BĐS do phải tăng chi phí vốn lên hoặc NH buộc phải tăng lãi suất và cuối cùng là người vay mua nhà chịu thiệt.