Bắt nghi phạm dùng dao sát hại 1 người, làm bố mẹ trọng thương

Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã bắt được Mạc Văn Dục (32 tuổi, trú xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An). Dục là nghi phạm sát hại một người và làm hai người khác bị thương.

Dục từng nhiều năm làm công nhân ở TP Hải Phòng, vừa mới trở về địa phương. Nghi phạm Dục có dấu hiệu bất ổn về tâm lý.

Sáng 9-8, người dân phát hiện một người bị chém tử vong, bố và mẹ của Dục cũng bị trọng thương. Lúc đó, Dục chạy lên đồi núi bỏ trốn.

Công an xã Yên Hợp đã có mặt bảo vệ hiện trường và cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an huyện Quỳ Hợp và các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng truy bắt nghi phạm.

Sau đó, công an đã tìm bắt được Dục khi người này đang lẩn trốn trên đồi keo phía sau hiện trường.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án mạng.