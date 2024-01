Bắt người lợi dụng kinh tế khó khăn cho vay tiền lãi suất 1825%/1 năm

Ngày 15-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Hồ Viết Phương (29 tuổi, trú phường Hưng Bình, TP Vinh về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Hồ Viết Phương tại cơ quan công an.

Trước đó, từ tháng 12-2023, Công an TP Vinh đã nhận được thông tin về việc Phương lợi dụng kinh tế khó khăn, người dân cần vay tiền thì Phương cho vay rồi tính lãi suất “cắt cổ”. Sau thời gian vào cuộc xác minh, điều tra, công an đã bắt được Phương.

Tại cơ quan điều tra, Phương khai nhận hành vi phạm tội của mình là lợi dụng sự khó khăn về kinh tế của một số người dân Phương đã cho họ vay tiền với thủ tục vay đơn giản, không cần thế chấp tài sản, song với lãi suất cao. Trong đó, có người vay với lãi suất từ 11.500 đồng/ 1 triệu đồng/1 ngày đến 50.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày (tương đương lãi suất 419,8%/1 năm đến 1825%/1 năm). Khi người vay không thanh toán tiền lãi đúng hẹn, Phương sẽ cộng tiền lãi vào tiền gốc để tiếp tục tính lãi hoặc đe doạ người vay phải thanh toán cả tiền gốc và lãi.

Cụ thể, từ tháng 6-2023 đến thời điểm bị bắt, Phương đã cho em TCQ (17 tuổi, trú tại phường Quán Bàu, TP Vinh) vay tổng số tiền 192,9 triệu đồng, thu lợi bất chính số tiền hơn 38,8 triệu đồng.

ĐẠI HUỆ