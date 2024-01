Bị khởi tố vì cho vay tiền lãi suất 360%/năm

(PLO)- Công an khám xét nơi ở của ba bị can cho vay lãi nặng, phát hiện nhiều dao kiếm, hung khí.

Sáng 5-1, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) khởi tố ba bị can Nguyễn Doãn Hành, Phạm Thiện Quang, Dương Sỹ Tuấn về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ba bị can Nguyễn Doãn Hành, Phạm Thiện Quang, Dương Sỹ Tuấn.

Bị can Hành (36 tuổi, trú thị trấn Thạch Hà), Tuấn (35 tuổi, trú xã Nam Điền, huyện Thạch Hà) và Quang (39 tuổi, trú xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà).

Theo cơ quan điều tra, từ đầu năm 2023 đến nay, Hành đã cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất 4.000đ/triệu/ngày (tương ứng 144%/1 năm) và đã thu lợi bất chính số tiền hơn 100 triệu đồng.

Khi khám xét nhà riêng của Hành, cơ quan Công an thu giữ nhiều dao kiếm, hung khí.

Còn Tuấn cũng đứng ra cho người dân vay “nóng” từ cuối năm 2022. Tuấn thu lãi suất 10.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương ứng 360%/1 năm), thu lợi bất chính hơn 160 triệu đồng.

Quang cũng cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính gần 140 triệu đồng...

Cả ba bị can đều có án, tiền sự về các tội khác nhau...

Đắc Lam