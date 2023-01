Bắt quyền trưởng phòng kiểm định xe cơ giới Cục Đăng kiểm và 2 thuộc cấp nhận hối lộ

(PLO)- Công an khám xét 2 địa điểm thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam ở TP.HCM và Hà Nội, bắt quyền Trưởng phòng kiểm định xe cơ giới và hai cấp dưới.

Chiều 5-1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam, và khám xét chỗ ở, nơi làm việc với ông Trần Anh Quân (quyền Trưởng phòng kiểm định xe cơ giới), Đặng Trần Khanh (Phó Trưởng phòng kiểm định xe cơ giới), Phạm Đức Ngọc (chuyên viên Phòng Kiểm định xe cơ giới) thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam để điều tra về tội Nhận hối lộ.

Đây là động thái mới nhất từ Công an TP.HCM khi điều tra mở rộng vụ môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm.

Trong chiều cùng ngày, công an đã có mặt tại cổng số 18 đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và địa chỉ 12 đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh (TP.HCM) thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam để thực hiện việc khám xét.

An ninh 2 khu vực này được thắt chặt khi có rất đông cảnh sát cơ động, công an cùng túc trực, người lạ không được tới gần.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, việc khám xét kết thúc.

Trước đó, Công an TP.HCM đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra mở rộng vụ án tiêu cực ở các trung tâm đăng kiểm. Công an đã khởi tố, tạm giam tổng cộng 43 bị can về các tội môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác.

Đồng thời cơ quan điều tra cũng khám xét 12 TTĐK ở TP.HCM và một số tỉnh, thành gồm: TTĐK 62 - 03D (Long An), TTĐK 71 - 02D (Bến Tre), TTĐK 83 - 02D (Sóc Trăng), TTĐK 66-02D (Đồng Tháp), TTĐK 63 - 03D (Tiền Giang) và các TTĐK ở TPHCM: TTĐK 50 - 15D (TP. Thủ Đức), TTĐK 50 - 07V (quận Bình Tân), TTĐK 50 - 10D (huyện Củ Chi), TTĐK 50 - 17D (huyện Nhà Bè), TTĐK 50-14D (huyện Hóc Môn)...

Hồi cuối tháng 12 năm ngoái, Công an TP.HCM cũng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an khám xét Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam.

NGUYỄN TÂN