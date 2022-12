Bắt tạm giam 3 phụ nữ chiếm đoạt tiền tỉ

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố, bắt tạm giam đối với ba người về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 30-12, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Bé (45 tuổi, ngụ thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, Bé đã lợi dụng mối quan hệ quen biết của nhiều bị hại để vay, mượn tiền với lý do mua đất, nhà. Để làm tin, Bé đã làm giả các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và gửi cho các bị hại. Nhờ đó, các bị hại tin tưởng, cho Bé vay mượn.

Sau đó, Bé sử dụng tiền vay mượn vào mục đích cá nhân, đến nay hết khả năng trả nợ. Tổng số tiền bị can Bé chiếm đoạt là hơn 5 tỉ đồng.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Cao Thị Song Ngọc (49 tuổi, ngụ phường An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, do cần tài sản để cầm cố, Ngọc đã thuê xe ô tô tự lái, mang đi cầm để chiếm đoạt số tiền 580 triệu đồng.

Một nữ bị can khác cũng vừa bị khởi tố, bắt tạm giam là Huỳnh Thị Cơ (57 tuổi, ngụ phường Cẩm Châu, TP Hội An, Quảng Nam) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng mối quan hệ quen biết, Cơ cùng các bị hại góp tiền mua đất và thống nhất cho Cơ đứng tên. Sau đó, Cơ tự ý bán ba lô đất, lấy tiền tiêu xài cá nhân nhưng không có khả năng trả nợ. Tổng số tiền Cơ chiếm đoạt là 2 tỉ đồng.

Công an tỉnh Quảng Nam thông báo, ai là bị hại của các vụ án này liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh trình báo.

THANH NHẬT