Bênh cha, con trai đâm trọng thương đối thủ

(PLO)- Thấy cha bị đánh, nam thanh niên liền xông vào tiếp ứng rồi dùng dao đâm người khác thương tích 12%

Ngày 4-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Ngon (19 tuổi, ngụ xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới) về tội cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, chiều 15-5, PTH cùng NHĐ và một số người khác nhậu ở lò gạch HG ở cùng địa phương. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, H điều khiển xe đi mua đồ ăn và thuốc lá. Khi H đi ngang nhà Ngon thì cả hai xảy ra mâu thuẫn.

Về chỗ nhậu, H kể lại sự việc cho bạn nhậu nghe rồi cả nhóm đi đến nhà Ngon tìm hỏi chuyện. Đến nơi, nhóm H chỉ thấy ông G (cha Ngon) và hai bên lại xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau.

Lúc này Ngon đứng gần đó thấy cha bị đánh nên xông vào tiếp ứng. Trong lúc đánh nhau, Ngon vào nhà lấy dao và khúc gỗ ra đâm vào lưng H gây thương tích 12%.

Vụ án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra làm rõ.

Bênh vực cha, sát hại người ra can ngăn (PLO)- Thấy hai bên xảy ra mâu thuẫn, anh Q chạy ra ngăn cản và bị đâm tử vong.

HẢI DƯƠNG - QUỲNH MINH