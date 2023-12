Ngày 5-12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố bị can đối với Bùi Huy Mạnh (44 tuổi, trú thị xã Quảng Yên) về tội giết người, bốn thanh niên khác bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đọc lệnh bắt đối với Bùi Huy Mạnh (áo trắng). Ảnh: CAQN

Bùi Huy Mạnh là người lái xe truy đuổi, húc, chèn xe khiến ba người thương vong trong vụ tai nạn rạng sáng 2-5, tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long mà nguyên nhân xuất phát từ việc con trai của người này bị đuổi đánh.

Trước đó, ngày 2-5, trên tuyến đường thuộc phường Bãi Cháy, Bùi Bảo Ngọc (15 tuổi, trú TP Hạ Long) và nhóm bạn đi tìm thanh niên đã đánh người trong nhóm để trả thù.

Đến khoảng 3 giờ cùng ngày, nhóm Ngọc thấy Bùi Đức Việt đi xe máy chở bạn nên đã sử dụng cây sắt đuổi theo đánh. Việt may mắn chạy thoát và gọi điện báo cho bố đẻ là Bùi Huy Mạnh.

Biết tin, Mạnh lái xe ô tô bán tải, chở theo bảy người khác cầm theo nhiều hung khí tìm nhóm đã đánh con mình để đánh trả thù. Phát hiện nhóm của Ngọc, Mạnh đã điều khiển xe ô tô truy đuổi, tông thẳng vào đuôi xe máy do Ngọc điều khiển (chở theo Đỗ Ngọc Minh và Trần Hoàng Ninh) làm xe loạng choạng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CAQN

Không dừng lại tại đó, Mạnh điều khiển xe ô tô vượt lên và ép xe, làm xe máy Ngọc đang điều khiển tông vào xe ô tô đang đỗ bên phải đường. Sau khi ép xe gây tai nạn, thấy cả nhóm ba người nằm bất tỉnh, Mạnh cùng đồng bọn lên xe bỏ trốn.

Hậu quả vụ va chạm khiến Ngọc tử vong, Trần Hoàng Ninh thương tích 88% và Đỗ Ngọc Minh thương tích 10%. Biết tin có người tử vong, Mạnh đã đến Công an TP Hạ Long đầu thú.

NGỌC SƠN