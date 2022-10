Bị mất CCCD, có phải về quê làm lại?

(PLO)- Tôi đang tạm trú tại TP.HCM. Vừa rồi tôi bị mất thẻ CCCD, tôi có thể làm lại CCCD ở nơi tạm trú được không, hay phải về quê làm lại CCCD?

Tôi là sinh viên quê ở Quảng Ngãi mới vào TP.HCM nhập học. Vừa rồi, tôi đi trên đường thì bị một người giật mất túi, tôi bị mất hết giấy tờ, trong đó có căn cước công dân (CCCD).

Tôi xin hỏi, tôi phải về quê Quảng Ngãi làm lại CCCD hay tôi có thể làm ở nơi tạm trú tại TP.HCM?

Bạn đọc Ngọc Quyên (Gò Vấp, TP.HCM)

Luật sư Ngô Minh Trực, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Theo Điều 26 Luật Căn cước công dân thì công dân có thể lựa chọn một trong các nơi sau đây để làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD:

- Tại cơ quan quản lý CCCD của Bộ Công an;

- Tại cơ quan quản lý CCCD của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Tại cơ quan quản lý CCCD của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương;

- Cơ quan quản lý CCCD có thẩm quyền tổ chức làm thủ tục cấp thẻ CCCD tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của công dân trong trường hợp cần thiết.

Theo quy định tại Điều 10 và Điều 13, Thông tư 59/2021/TT-BCA thì người dân có thể gửi đề nghị cấp lại CCCD tại: Cơ quan Công an cấp huyện, cấp tỉnh tại nơi thường trú; Cơ quan Công an cấp huyện, cấp tỉnh tại nơi tạm trú; Website Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Về việc tiếp nhận nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD, Điều 10 Thông tư 59/2021/TT-BCA quy định:

Công dân trực tiếp đến cơ quan công an có thẩm quyền tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD nơi công dân thường trú, tạm trú để đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

Trường hợp công dân đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an thì công dân lựa chọn dịch vụ, kiểm tra thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trường hợp thông tin đã chính xác thì đăng ký thời gian, địa điểm đề nghị cấp thẻ CCCD; hệ thống sẽ tự động chuyển đề nghị của công dân về cơ quan Công an nơi công dân đề nghị. Trường hợp công dân kiểm tra thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nếu thông tin của công dân chưa có hoặc có sai sót thì công dân mang theo giấy tờ hợp pháp để chứng minh nội dung thông tin khi đến cơ quan Công an nơi tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

Như vậy, bạn không cần thiết phải về quê mà có thể làm lại CCCD nơi bạn đang tạm trú với cách thức như trên.

Vì sao cần làm CCCD gắn chip trong năm nay? (PLO)- Người dân cần làm CCCD gắn chip càng sớm càng tốt để hưởng các lợi ích từ những quy định mới về cư trú.

PHẠM TUYÊN