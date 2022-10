Bình Dương: 2 người đàn ông thương vong sau hỗn chiến ở phòng trọ

(PLO)- Hai người đàn ông hành nghề đấm bóp, giác hơi lao vào đâm chém nhau khiến một người tử vong, một người bị thương nặng.

Ngày 13-10, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với Công an TP Dĩ An điều tra một vụ án mạng khiến hai người đàn ông thương vong.

Theo cơ quan công an, đêm 12-10 hai người đàn ông tên là Nguyễn Minh Thư và Nguyễn Văn Chỉnh (cùng 46 tuổi, cùng quê ở Vĩnh Phúc) xảy ra xô xát dẫn đến đánh nhau.

Hậu quả, ông Thư tử vong do vết thương quá nặng, ông Chỉnh bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo một số người dân, tại một khu nhà trọ thuộc phường An Bình (TP Dĩ An) hai người đàn ông xảy ra mâu thuẫn.

Ông Thư dùng hung khí chém vào đầu ông Chỉnh khiến người này bị chảy máu đầu. Bực tức, ông Chỉnh chạy về phòng của mình gần đó lấy dao quay lại đâm nhiều nhát vào người ông Thư khiến người này gục tại chỗ.

Được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng ông Thư đã tử vong do vết thương quá nặng. Riêng ông Chỉnh bị thương ở vùng đầu, sau khi đến bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ chuẩn đoán bị chấn thương sọ não và được chỉ định mổ cấp cứu ngay trong đêm.

Được biết, hai người đàn ông này hành nghề đấm bóp giác hơi dạo. Hiện lực lượng công an vẫn đang có mặt tại bệnh viện để giám sát nghi can gây án.

LÊ ÁNH