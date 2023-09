Bình Dương: Bị bắt vì viết bài xuyên tạc trên Facebook

Ngày 29-9, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Đắc Thắng (SN 1980, quê Bạc Liêu) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Từng bị nhắc nhở nhưng Thắng vẫn viết bài xuyên tạc. Ảnh: CACC

Theo điều tra, Thắng từng làm kế toán nhưng bất mãn nên bỏ việc và đến Bình Dương sinh sống.

Trong thời gian từ tháng 4-2021 đến tháng 6-2021, Thắng sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook để viết bài, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, hình ảnh có nội dung xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, bôi nhọ, xúc phạm uy tín của tổ chức, cá nhân.

Sau thời gian điều tra, với những chứng cứ thu thập được, Công an TP Thủ Dầu Một đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Thắng.

Được biết, năm 2013 Thắng cũng từng bị cơ quan chức năng mời làm việc và làm cam kết không tái phạm về hành vi tương tự.

