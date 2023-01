Bình Dương: Dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến

(PLO)- Với Đề án 06, người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thay vì phải đến trụ sở công an và các sở, ngành như trước đây.

Những ngày đầu năm, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đang thực hiện đợt “Cao điểm 45 ngày đêm thực hiện các nhiệm vụ của phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06).

Đến nay, Bình Dương đã đạt được một số kết quả như làm sạch dữ liệu dân cư, thu nhận hơn 1,8 triệu hồ sơ cấp CCCD, cấp phát được hơn 1,53 triệu CCCD. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính hằng ngày.

Tổng lực, làm liên tục các ngày trong tuần

Bà Nguyễn Thị Chung (ở phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết trước đây bà rất ngán việc đi làm CCCD. Lý do là quá đông người và phải chờ rất lâu mới đến lượt nên bà chưa làm CCCD.

Mới đây, các đồng chí công an đã đến từng nhà ở khu phố vận động người dân đi làm CCCD, bà cũng tranh thủ đi làm. Chỉ sau hơn một tuần, bà đã có CCCD. “Tôi rất bất ngờ vì thủ tục nhanh gọn, giấy tờ cũng không rườm rà. Chỉ khoảng 15 phút là đã xong các thủ tục. Mấy anh công an còn cập nhật thêm một số giấy tờ cá nhân vào CCCD. Sau đó, CCCD còn được gửi đến tận nhà, quá tiện lợi” - bà Chung nói.

Ông Đặng Minh Huy Hoàng (ở chung cư Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) cho biết ngoài việc lực lượng công an đến tận nhà làm CCCD cho người dân, hiện nay người dân còn được cấp mã định danh tận nơi. Việc này được bà con rất đồng tình, ủng hộ. Có một số người vì điều kiện sức khỏe, bận đi làm, khó sắp xếp thời gian đến cơ quan công an để làm các thủ tục hành chính, giờ được công an đến tận nơi hướng dẫn thì quá thuận tiện.

“Không chỉ được làm CCCD nhanh gọn, người dân còn được các anh công an hướng dẫn thực hiện các thủ tục dịch vụ công trực tuyến, cập nhật giấy tờ cá nhân vào cơ sở dữ liệu… Tôi nghĩ cách làm này cần nhân rộng cho nhiều địa bàn khác để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân” - ông Hoàng nói.

Người dân sẽ được lực lượng công an cấp mã định danh điện tử, tích hợp các loại giấy tờ vào tài khoản định danh điện tử. Bên cạnh đó, người dân sẽ được hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến và giải đáp các thắc mắc về các dịch vụ công, CCCD, tài khoản định danh điện tử.

Theo Thượng tá Từ Hải Thọ, Phó Trưởng Công an TP Thủ Dầu Một, ngoài công tác thường xuyên là cấp CCCD cho người dân, Công an TP Thủ Dầu Một đang tập trung thực hiện Đề án 06. Để đẩy nhanh tiến độ, Công an TP Thủ Dầu Một đã tổng lực, làm liên tục các ngày trong tuần để phục vụ người dân.

Công an TP Thủ Dầu Một cũng đã phối hợp với Sở GD&ĐT cùng các trường THPT, đại học, cao đẳng trên địa bàn, sắp xếp cho các em học sinh, sinh viên đến các điểm quy định để cài đặt, sử dụng mã số định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNeID.

Cấp phát được hơn 1,53 triệu CCCD

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết địa phương đã triển khai nhiều kế hoạch để đẩy nhanh, tăng tốc hoàn thành các nhiệm vụ của năm 2022.

Cụ thể như triển khai cao điểm 45 ngày đêm thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06; triển khai nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; triển khai mô hình điểm dịch vụ công trực tuyến tại các điểm cơ sở trên địa bàn tỉnh...

Cũng theo ông Võ Văn Minh, Bình Dương là một trong những tỉnh đầu tiên làm được điều này, dữ liệu hộ tịch sẽ được đối sánh đúng, sạch ngay với dữ liệu dân cư và sẽ sớm được chia sẻ dùng chung với các ngành. Việc này giúp phục vụ kịp thời cho cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân để xây dựng chính quyền điện tử và TP thông minh của Bình Dương.

Bên cạnh đó, ông Minh cũng đề nghị nâng cấp đường truyền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tốc độ cao hơn. Vì hiện tại đường truyền hay bị chậm, ảnh hưởng đến tốc độ xử lý hồ sơ, gây mất thời gian thực hiện các thao tác trên hệ thống.

Hoàn thiện ứng dụng VNeID, khắc phục các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng của người dân để phù hợp hơn, dễ sử dụng hơn, thân thiện hơn, tạo điều kiện để người dân cùng thực hiện chuyển đổi số, thực hiện tốt Đề án 06.

Triển khai được 23/25 dịch vụ công thiết yếu Đến nay Bình Dương đã thu nhận hồ sơ định danh điện tử đạt 85,1%, tỉ lệ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử đạt tỉ lệ cao nhất trong bảy tỉnh giáp ranh TP.HCM. Triển khai được 23/25 dịch vụ công thiết yếu. Đến nay, đã nhập gần 940.000 dữ liệu lên cơ sở dữ liệu hộ tịch, đạt 100% chỉ tiêu được giao, vượt tiến độ đề ra trước 18 ngày, giảm chi phí thuê máy, tiết kiệm được hơn 45% ngân sách nhà nước. PV

LÊ ÁNH