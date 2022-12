Bình Dương: Kẻ trộm kẹt trong ống thông hơi, công an phải giải cứu

(PLO)- Kẻ trộm trốn vào ống thông hơi của một cơ sở massage rồi bị mắc kẹt, phải nhờ lực lượng công an giải cứu.

Ngày 23-12, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ nam thanh niên tên VVL (25 tuổi, quê Trà Vinh) để tiếp tục làm rõ nghi vấn liên quan vụ trộm cắp xe máy.

Theo công an, thanh niên này sau khi trộm xe máy bị phát hiện đã trốn vào ống thông hơi của một cơ sở massage tại TP Thuận An.

Do ống thông hơi nhỏ nên thanh niên này bị mắc kẹt bên trong. Sau đó, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Công an TP Thuận An đã đến hiện trường giải cứu.

Sau gần 30 phút đục tường nỗ lực giải cứu, nam thanh niên đã được đưa ra ngoài an toàn.

LÊ ÁNH