Bình Dương: Nam thanh niên trộm xe ben rồi lái về miền Tây

Ngày 12-10, phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) vừa phối hợp với Công an huyện Bắc Tân Uyên vừa bắt giữ một nam thanh niên có hành vi trộm xe ben trên địa bàn tỉnh rồi tẩu thoát về hướng miền Tây.

Lực lượng công an bắt giữ Phương. Ảnh: CACC

Nam thanh niên trộm tài sản là Danh Hoàng Phương (sinh năm 2006, HKTT tại Kiên Giang)

Theo thông tin ban đầu, ngày 11-10, một người dân tại xã Tân Mỹ (huyện Bắc Tân Uyên) trình báo bị mất một chiếc xe ben biển số 61C-461.63 và hai chiếc điện thoại di động.

Nhận được tin báo, Công an huyện Bắc Tân Uyên đã phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng điều tra, truy tìm tên trộm. Đồng thời, thông báo cho công an các địa phương phối hợp truy tìm.

Ngay trong ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông của TP HCM đã phát hiện Phương đang lái chiếc xe ben di chuyển về hướng các tỉnh miền Tây, nên đã nhanh chóng đuổi theo bắt giữ Phương cùng chiếc xe ben tại địa phận huyện Bình Chánh.

LÊ ÁNH