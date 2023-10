Bình Dương: Nhiều mô hình mang lại hiệu quả để giữ vững an ninh trật tự

(PLO)- TP Dĩ An có 42 mô hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc.

Ngày 6-10, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bình Dương đã có buổi làm việc với UBND TP Dĩ An về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Đoàn giám sát làm việc tại TP Dĩ An. Ảnh: LA

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát quan tâm và tập trung tìm hiểu về những mô hình hay của TP Dĩ An trong công tác phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc.

Nhiều mô hình hay

Báo cáo với Đoàn giám sát, đại diện Công an TP Dĩ An cho biết, địa phương là địa bàn phức tạp về tình hình ANTT, vì giáp ranh với TP Thủ Đức (TP HCM) và TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Đại diện Công an TP Dĩ An báo cáo với Đoàn giám sát. Ảnh: LA

Trong thời gian qua, ngoài việc đẩy mạnh công tác đấu tranh các loại tội phạm, thì địa phương cũng tập trung xây dựng các mô hình tự quản trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc.

Các mô hình này đã phần nào giúp công tác phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn đạt hiệu quả. Góp phần giữ gìn tình hình ANTT luôn được đảm bảo.

Hiện nay, TP Dĩ An có 42 mô hình đang hoạt động với hàng ngàn thành viên tham gia.

Đại diện Thành đoàn Dĩ An báo cáo với Đoàn giám sát. Ảnh: LA

Trong năm 2023, địa phương đã xây dựng mới được 4 mô hình: Điểm chữa cháy công cộng (72 điểm); Tổ liên gia an toàn về PCCC (45 tổ); Lắp đặt, khai thác và sử dụng hệ thống loa tuyên truyền pháp luật tại các nút giao thông (72 loa, 20 nút giao thông); tuyến đường văn minh đô thị.

Theo Công an TP Dĩ An, các thành viên của các mô hình này đã phối hợp cùng lực lượng công an nắm chắc tình hình an ninh chính trị tại địa phương. Thường xuyên cung cấp những thông tin có giá trị giúp lực lượng công an kịp thời phá án, không để phát sinh tình hình phức tạp về ANTT và tội phạm.

Nhiều mô hình nhưng hoạt động có hiệu quả?

Đoàn giám sát đánh giá, TP Dĩ An là địa phương có nhiều cách làm hay, đa dạng các mô hình góp phần đảm bảo ninh trật tự tại cơ sở.

Các thành viên trong Đoàn giám sát băn khoăn về hiệu quả hoạt động của các mô hình. Ảnh: LA

Tuy nhiên, cũng chính điều này khiến nhiều thành viên trong Đoàn giám sát băn khoăn.

Cụ thể, có đến hàng chục mô hình với hàng ngàn thành viên tham gia thì chất lượng hoạt động của các mô hình này ra sao, có hiệu quả hay không.

“Chúng tôi rất ấn tượng với số liệu các mô hình mà TP Dĩ An cung cấp, nhưng địa phương đã rà soát kỹ hay chưa, các mô hình này còn hoạt động hay không. Nếu còn hoạt động thì có hiệu quả hay không”, một thành viên trong Đoàn băn khoăn.

Cụ thể, hiện nay, điện thoại, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ. Hầu hết ai cũng có thể cập nhật thông báo, tin tức trên điện thoại hoặc bằng nhiều hình thức khác.

Vậy mô hình “xe máy phát thanh lưu động” có còn hiệu quả không, hay chỉ mang hình thức.

Đoàn khảo sát kiểm tra thực tế mô hình "lắp đặt, khai thác và sử dụng hệ thống loa tuyên truyền pháp luật tại các nút giao thông". Ảnh: LA

Trao đổi với Đoàn giám sát, đại diện TP Dĩ An cho biết tất cả các mô hình báo cáo với Đoàn giám sát đều vẫn đang hoạt động. Đây chỉ là các mô hình liên quan đến ANTT. Còn rất nhiều các mô hình khác của các địa phương cũng vẫn đang hoạt động và mang lại hiệu quả cao.

Trong thời gian qua, lực lượng công an và chính quyền địa phương đã thường xuyên rà soát. Nếu mô hình nào không còn hiệu quả hoặc hoạt động sai một đích sẽ chấn chỉnh và xóa bỏ. Đến nay, chỉ giữ lại các mô hình hoạt động mang lại hiệu quả.

Các mô hình hoạt động lâu thì các thành viên cũ có thể không còn tham gia, nhưng mỗi năm đều bổ sung các thành viên mới và hoạt động theo quy chế cũ.

Ngoài ra, hàng năm địa phương đều có chỉ tiêu là phải thành lập được mô hình mới. Hoặc phải nhân rộng được mô hình hoạt động có hiệu quả. Chính vì thế, qua mỗi năm các địa phương sẽ có thêm mô hình mới.

Còn về mô hình “xe máy phát thanh lưu động”, tùy vào thời điểm, địa điểm mà mô hình này vẫn mang lại hiệu quả cao.

Điển hình như vào thời điểm dịch COVID-19, mô hình này đã để thông báo và tuyên truyền cho những người dân trong từng con hẻm, mang lại hiệu quả cao.

Trong buổi làm việc, Đoàn giám sát đã đi thực tế kiểm tra các mô hình hoạt động điển hình trên địa bàn TP Dĩ An.

Lê Ánh