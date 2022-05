Bộ Chính trị chưa cho ý kiến 2 dự án luật mà Bộ Công an đề xuất

Tại buổi họp báo do Văn phòng Quốc hội tổ chức chiều nay, giới thiệu về chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào 23-5 tới, báo chí đã đặt câu hỏi về việc xin ý kiến Bộ Chính trị 3 dự án luật, vốn được Chính phủ dự kiến trình Quốc hội kỳ họp này, gồm Luật Bảo đảm an ninh trật tư cơ sở, Luật Giao thông đường bộ và Luật Bảo đảm an toàn giao thông đường bộ.

“Bộ Chính trị đã có ý kiến như thế nào về 3 dự án luật nói trên và 3 dự án luật nói trên có được đưa vào chương trình kỳ họp thứ 3 hay không?” - phóng viên hỏi.

Ba dự án luật này xuất phát chủ yếu từ đề nghị của Bộ Công an, được Chính phủ đồng ý, giao Bộ Công an chủ trì hai dự án, còn Bộ Giao thông Vận tải chủ trì một.

Trả lời câu hỏi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang cho hay từ Quốc hội khóa trước, tại kỳ họp thứ 10, theo đề nghị của Chính phủ, 3 dự án luật trên đã được đưa vào chương trình xin ý kiến.

Sau khi Quốc hội thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã gửi phiếu thăm dò, xin ý kiến với các đại biểu Quốc hội về việc có tách Luật Giao thông đường bộ thành 2 luật không? Kết quả, đa số đại biểu Quốc hội đề nghị không tách.

Trên cơ sở kết quả đó, Tổng Thư ký Quốc hội đã có văn bản thông báo ý kiến, đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội.

Sau đó, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, tiếp tục hoàn thiện, báo cáo Chính phủ để trình với Quốc hội.

Theo ông Giang, trong Nghị quyết của Chính phủ về vấn đề này có nội dung rất quan trọng là cần báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị trước khi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội.

Tuy nhiên, đến nay cụm 3 dự án luật này chưa có ý kiến của Bộ Chính trị, nên Tổng thư ký Quốc hội đã có văn bản thông báo ý kiến với cơ quan soạn thảo. Dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 3 ở thời điểm này vì thế chưa có 3 dự án Luật trên.

Chương trình 19 ngày họp Quốc hội

Cũng tại cuộc họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn cho biết kỳ họp này, Quốc hội làm việc trong 19 ngày, tính cả ngày nghỉ là kéo dài từ 23-5 đến 16-6. Trong đó khoảng 8 ngày dành cho công tác lập pháp; khoảng 11 ngày dành cho việc xem xét các báo cáo, chất vấn và các vấn đề quan trọng khác.

Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 5 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, gồm: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Nghị quyết về Thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Quốc hội cũng sẽ xem xét, cho ý kiến 6 dự án luật khác, gồm: Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư 5 dự án đường bộ lớn, gồm: Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội; Vành đai 3 TP.HCM; Cao tốc Biên Hòa -Vũng Tàu; Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Quốc hội còn xem xét việc tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 về điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo...

Về hoạt động giám sát, Quốc hội sẽ nghe, thảo luận báo cáo giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành; xem xét, thông qua các Nghị quyết về Chương trình giám sát và thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội.

Quốc hội xem xét, quyết định việc chuyển vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành cấp phát ngân sách nhà nước.

Quốc hội nghe Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV,

Quốc hội cũng xem xét, thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, trong đó có việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng...