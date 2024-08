Bộ Công an điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí công tác 18/08/2024 08:59

Tuần này (13-8 đến 18-8), nhiều nhân sự các bộ, ngành, địa phương đã được điều động, bổ nhiệm đảm nhiệm chức vụ mới.

Bổ sung 1 ủy viên Bộ Chính trị, 3 ủy viên Ban Bí thư

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ngày 16-8 họp và bầu bổ sung Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, làm Ủy viên Bộ Chính trị.

Bầu bổ sung Ủy viên Ban Bí thư với ba nhân sự gồm: ông Nguyễn Duy Ngọc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; ông Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND Tối cao.

Phân công người điều hành Tỉnh ủy Quảng Ninh

Bộ Chính trị có quyết định phân công bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh điều hành Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh, được phân công điều hành Tỉnh ủy Quảng Ninh. Ảnh: VGP

Bà Trịnh Thị Minh Thanh, 51 tuổi, quê Hải Dương; có trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế, Thạc sĩ quản lý kinh tế, cao cấp lý luận chính trị, chuyên viên cao cấp Quản lý nhà nước.

Bà Thanh từng trải qua nhiều vị trí công tác tại Sở Tài chính Quảng Ninh, Phó Bí thư Thành ủy Hạ Long, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh, Giám đốc Sở Tài chính, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi làm Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ

Bộ trưởng Bộ Công an điều động Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, đến nhận và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Đinh Văn Nơi. Ảnh: VGP

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi 48 tuổi, quê ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ; tiến sĩ ngành An ninh và Trật tự xã hội.

Ông trưởng thành nghề nghiệp tại quê hương với chức vụ cao nhất là Phó Giám đốc Công an Cần Thơ. Tháng 6-2020, ông Đinh Văn Nơi được Bộ Công an bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang; cuối tháng 8-2022, Bộ Công an điều động ông đến nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Trần Xuân Ánh. Ảnh: TTXVN

Ngoài ra, Bộ Công an điều động Đại tá Trần Xuân Ánh (49 tuổi, quê huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, đến công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Trước khi được bổ nhiệm chức vụ mới, Đại tá Trần Xuân Ánh đã trải qua nhiều vị trí công tác tại Bộ Công an. Tháng 10-2019, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ. Hai năm sau đó, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, được điều động đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Cổng TTĐT Quảng Ninh

Bộ trưởng Bộ Công an cũng có quyết định điều động Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng đã công bố Quyết định về việc chỉ định Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tá Trần Văn Phúc, 46 tuổi, quê ở huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Trước khi làm Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, ông Phúc là Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, được điều động đến Công an tỉnh Trà Vinh nhận nhiệm vụ, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh này.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải, 51 tuổi, quê ở huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

Bà Phạm Thị Duyên làm chánh tòa Tòa Hình sự TAND Cấp cao tại TP.HCM

Chánh án TAND Cấp cao tại TP.HCM quyết định bổ nhiệm bà Phạm Thị Duyên (53 tuổi) Thẩm phán cao cấp, Phó Chánh tòa Tòa Kinh tế, giữ chức vụ chánh tòa Tòa Hình sự TAND Cấp cao tại TP.HCM.

Nhiệm kỳ giữ chức vụ chánh tòa Tòa Hình sự của bà Phạm Thị Duyên là năm năm kể từ ngày 15-8-2024.

TP Đà Nẵng điều động nhiều nhân sự

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định phân công, điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Đà Nẵng giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: PV

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Đà Nẵng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tiếp nhận, bổ nhiệm ông Huỳnh Huy Hòa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội TP giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.

Thành ủy Đà Nẵng cũng công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y bổ sung ông Nguyễn Hữu Công, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê và bà Hồ Thị Thanh Hiền, Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm ông Đinh Văn Tuấn, Trưởng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng UBND TP giữ chức Phó Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.

Quảng Nam có tân Chủ tịch HĐND tỉnh

Tại kỳ họp 25 (kỳ họp đột xuất), HĐND tỉnh Quảng Nam khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2016, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng­ - tân Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, 57 tuổi, quê huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, tốt nghiệp Đại học An ninh nhân dân, cao cấp lý luận chính trị.

Ông từng kinh qua nhiều chức vụ trong ngành công an như: Phó Trưởng phòng An ninh Điều tra, Phó trưởng Công an huyện Nông Sơn, Trưởng phòng An ninh đối ngoại, Trưởng phòng Tham mưu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam rồi Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.