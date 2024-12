Bộ Công Thương đề xuất điều chỉnh giá điện 2 tháng một lần 27/12/2024 16:14

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định Quy định về cơ chế, thời gian điều chỉnh, căn cứ lập và điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Nghị định này quy định chi tiết một số điều của luật Điện lực (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua vào cuối tháng 11-2024.

Tại dự thảo Nghị định đang lấy ý kiến, Bộ Công Thương đề xuất rút ngắn thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân xuống còn 2 tháng kể từ lần thay đổi gần nhất, giảm 1 tháng so với quy định hiện hành.

Cùng với đó, khi giá bán điện bình quân giảm từ 1% trở lên so với hiện hành, giá điện sẽ giảm tương ứng. Khi giá bán điện bình quân tăng từ 2% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành, giá điện được phép điều chỉnh tăng. Mức này cũng thấp hơn so với quy định 3% đang áp dụng.

Bộ Công Thương đang đề xuất rút ngắn thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân xuống còn 2 tháng kể từ lần điều chỉnh giá điện gần nhất. Ảnh: ĐÀO TRANG

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vẫn có quyền điều chỉnh giá điện khi giá bán lẻ điện bình quân tăng dưới 5%. Tuy nhiên, biên độ điều chỉnh được nới rộng từ 2-5%, thay vì 3-5% như hiện tại.

Thẩm quyền điều chỉnh giá của Bộ Công Thương vẫn như hiện nay, khi giá điện bình quân tăng 5-10%. Trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 10% trở lên hoặc ảnh hưởng đến tình hình kinh tế vĩ mô, Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến. Trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Dự thảo cũng bổ sung cơ sở xác định lợi nhuận định mức trong tính toán giá bán điện bình quân của các khâu phân phối - bán lẻ, điều hành - quản lý ngành, nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu và các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác chưa tham gia thị trường điện cạnh tranh của EVN.

Theo đó, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu của các khâu này được xác định bằng mức trung bình lãi suất tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng cho khách hàng cá nhân của 4 ngân hàng thương mại (Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank) tại ngày 30-9 của 5 năm liền kề trước đó.

Hiện giá bán lẻ điện thực hiện theo Quyết định 05/2024, thực hiện từ tháng 5-2024 đến nay, thay thế cho Quyết định số 24/2017. Theo Quyết định 05/2024, thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân tối thiểu là 03 tháng kể từ lần điều chỉnh giá điện gần nhất.

Trong năm 2023, giá điện bán lẻ đã được điều chỉnh tăng hai lần (3% vào tháng 5-2023 và mức 4,5% vào tháng 11-2023). Năm 2024, giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh vào tháng 10 với mức tăng 4,8%.