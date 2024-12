Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025 sẽ có 10 đội tham gia 27/12/2024 12:46

Ngày 27-12, Sở Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển du lịch TP Đà Nẵng năm 2025.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, hoạt động du lịch của thành phố năm 2024 tiếp tục đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ. Đà Nẵng đang khẳng định thương hiệu điểm đến hấp dẫn, an toàn, xanh sạch đẹp và mến khách.

Đồng thời tiếp tục được vinh danh với rất nhiều giải thưởng, bình chọn của du khách trong nước và quốc tế.

Người dân, du khách chật kín bờ biển Mỹ Khê vào những ngày hè nắng đẹp.

Ảnh: MINH TRƯỜNG

Năm 2024, khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 10 triệu lượt, vượt 29,3% so với kế hoạch năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 4,1 triệu lượt, bằng 128% so với năm 2019 và khách nội địa ước đạt hơn 6,7 triệu lượt, bằng 141% so với 2019.

Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành năm 2024 ước đạt hơn 31.000 tỉ đồng, vượt 10,8% so với kế hoạch năm 2024.

Năm 2025, Đà Nẵng phấn đấu khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 11,9 triệu lượt, tăng 10% so với năm 2024 và doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành năm 2025 phấn đấu đạt hơn 36.000 tỉ đồng, tăng hơn 15% so với năm 2024.

Lễ hội Pháo hoa quốc tế 2024 để lại nhiều cảm xúc cho du khách. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Tập đoàn Sun Group cho biết sẽ tiếp tục nâng tầm Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025 với nhiều hoạt động mới mẻ. Số đội tham gia năm 2025 cũng tăng hơn so với năm ngoái hai đội. Ngoài ra, Sun Group còn tổ chức hàng loạt chuỗi sự kiện thúc đẩy du lịch hướng tới kỷ nguyên mới.