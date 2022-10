Bộ Công Thương: Tồn kho xăng dầu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước

Chiều 11-10, thông tin từ Bộ Công Thương cho biết: hiện nay dù có sự thiếu hụt xăng dầu cục bộ tại một số cửa hàng thuộc hệ thống phân phối của một số thương nhân đầu mối nhưng tồn kho của các doanh nghiệp (DN) vẫn cơ bản đáp ứng đủ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Đồng thời nguồn cung xăng dầu của các DN vẫn liên tục được bổ sung từ nguồn nhập khẩu và mua trong nước.

Theo báo cáo của các DN đầu mối như Petrolimex, tồn kho xăng, dầu đến ngày 8-10 khoảng 489.000 m3; PVOIL khoảng 230.000 m3.

Công ty xăng dầu Quân đội còn khoảng 19.000 m3; Saigon Petro còn khoảng 11.000 m3; Petimex Đồng Tháp còn khoảng 45.000 m3; Thanh Lễ còn khoảng 60.000 m3...

Qua trao đổi, các DN cam kết vẫn đang tiếp tục nỗ lực nhập hàng để bảo đảm cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng thuộc hệ thống phân phối của mình.

Bên cạnh đó, những ngày gần đây có hiện tượng một số DN kinh doanh bán lẻ xăng dầu xin đóng cửa hoặc tạm ngừng kinh doanh, tập trung tại một số tỉnh, thành như TP.HCM, Bình Phước, Đắk Lắk, An Giang, …

Nguyên nhân chính là do từ cuối năm 2021 đến nay, các chi phí kinh doanh xăng dầu tăng mạnh, thương nhân đầu mối không có đủ nguồn tài chính để nhập hàng nên chủ yếu chỉ duy trì lượng hàng đủ để cung cấp cho hệ thống phân phối của mình và duy trì lượng dự trữ tồn kho theo quy định.

Nhiều DN đã giảm mạnh hoa hồng để hạn chế việc lấy nhiều hàng của các đại lý bán lẻ, dẫn đến DN bán lẻ kinh doanh thua lỗ….

Trước tình hình trên, Bộ Công Thương đã và đang triển khai một số giải pháp như kiến nghị Bộ Tài chính giảm các loại thuế liên quan đến mặt hàng xăng dầu gồm thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt…

Phối hợp với Bộ Tài chính, điều hành giá xăng dầu bám sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, phù hợp với diễn biến cung cầu xăng dầu trong nước để bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường xăng dầu.

Khuyến khích các DN duy trì nguồn cung, hạn chế đầu cơ găm hàng hoặc buôn lậu xăng dầu qua biên giới sang các nước lân cận.

Đã chỉ đạo các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối hỗ trợ để điều phối nguồn hàng, tăng cường cung ứng xăng dầu tại một số địa phương có hiện tượng thiếu xăng dầu cục bộ.

Tỉnh Bình Phước có 27 cửa hàng xăng dầu dừng hoạt động

Theo Bộ Công Thương, tính đến ngày 10-10 tỉnh Bình Phước có 27/415 cửa hàng bán lẻ xăng dầu dừng hoạt động (hầu hết ở vùng sâu, vùng xa).

Sở Công Thương tỉnh An Giang tiếp nhận 24 thông báo tạm dừng kinh doanh của các DN kinh doanh xăng dầu. Sở này chỉ chấp thuận cho hai cửa hàng tạm dừng kinh doanh do đường giao thông đang sửa chữa.

Tỉnh An Giang hiện có 30/559 cửa hàng vẫn mở nhưng không có xăng để bán. Do giao thông đi lại khó khăn, các thương nhân cung cấp hàng chậm hoặc do hoa hồng thấp nên các đại lý ngừng lấy hàng.

Bình Dương 16/445 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đóng cửa vì Giấy xác nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ xăng dầu do Sở Công Thương cấp đã hết hạn; cửa hàng xin nghỉ để cải tạo, sửa chữa để đảm bảo theo quy định, quy chuẩn.

Tỉnh Ninh Thuận hiện có 5/128 cửa hàng xăng dầu đóng cửa do không mua được đủ hàng, đặc biệt là xăng A95, từ các đầu mối, và do hoa hồng thấp.

Ngoài ra, Sở Công Thương nhận được 8 đơn đề nghị ngừng bán hàng của các DN và chưa có văn bản chấp thuận. Các cửa hàng vẫn hoạt động cầm chừng.