Bộ GTVT trả lời kiến nghị xây 2 cầu trên địa bàn tỉnh An Giang

(PLO)- Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh An Giang chủ động, phối hợp chặt chẽ với Bộ GTVT trong việc tìm kiếm nguồn vốn hợp pháp để sớm triển khai xây dựng cầu qua sông Tiền nối hai huyện Tân Châu và Hồng Ngự.

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri tỉnh An Giang về kiến nghị xây dựng hai cầu trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, cử tri tỉnh An Giang kiến nghị nội dung Bộ GTVT sớm triển khai dự án đầu tư xây dựng cầu qua sông Vàm Nao để thay thế bến phà Thuận Giang trên Quốc lộ 80B. Đồng thời, đầu tư cầu qua sông Tiền nối hai huyện Tân Châu và Hồng Ngự nhằm thay thế phà Tân Châu - Hồng Ngự trên Quốc lộ N1.

Đối với kiến nghị về xây dựng cầu qua sông Vàm Nao thay thế bến phà Thuận Giang trên Quốc lộ 80B, Bộ GTVT cho biết theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 các đường tỉnh 942, 954 và 953 qua địa bàn các tỉnh Đồng Tháp, An Giang sẽ được nâng cấp thành Quốc lộ 80B.

Cũng theo Bộ GTVT, các tuyến đường địa phương được quy hoạch nâng lên thành quốc lộ sau khi được đầu tư bảo đảm quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy hoạch và không thấp hơn quy mô đường cấp IV, hai làn xe.

“Đề nghị UBND tỉnh An Giang chủ động cân đối nguồn vốn để đầu tư nâng cấp các tuyến tỉnh lộ. Trong đó, có công trình cầu bắc qua sông Vàm Nao nối huyện Chợ Mới với huyện Phú Tân, đồng thời trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang về nội dung nêu trên theo thẩm quyền. Bộ GTVT sẽ phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện” - Văn bản trả lời của Bộ GTVT nêu.

Về kiến nghị đầu tư xây dựng cầu qua sông Tiền nối hai huyện Tân Châu và Hồng Ngự nhằm thay thế phà Tân Châu - Hồng Ngự trên Quốc lộ N1, Bộ GTVT cho hay nguồn lực giai đoạn 2021-2025 được Quốc hội, Chính phủ phân bổ cho Bộ rất hạn hẹp.

Cạnh đó, nhiều dự án động lực, quan trọng quốc gia, như: dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông... cần ưu tiên bố trí. Ngoài ra, cần phải hoàn thành các dự án đang bị dừng giãn tiến độ, trả nợ vốn ứng trước, trả nợ các dự án BT...

Bộ GTVT cũng cho biết, về đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang, Bộ đã trình Chính phủ, Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và hoàn chỉnh các thủ tục để phân cấp cho UBND tỉnh An Giang thực hiện dự án thành phần 1.

Mặt khác, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Bộ GTVT cũng đã cân đối khoảng 1.671 tỉ đồng để đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên.

“Do khó khăn trong cân đối nguồn lực nên chưa thể bố trí được nguồn vốn để thực hiện việc đầu tư cầu Tân Châu - Hồng Ngự nhằm thay thế bến phà Tân Châu - Hồng Ngự như kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang. Bộ GTVT rất mong cử tri và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang chia sẻ. Đề nghị UBND tỉnh An Giang chủ động, phối hợp chặt chẽ với Bộ GTVT trong việc tìm kiếm nguồn vốn hợp pháp để sớm có phương án triển khai thực hiện công trình này” - Văn bản của Bộ GTVT thể hiện.

