Bỏ quy định bắt buộc giao dịch bất động sản qua sàn

(PLO)- Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi đã được chỉnh sửa theo hướng bỏ quy định về các giao dịch bất động sản thông qua sàn giao dịch bất động sản.

Mới đây, tại phiên họp cho ý kiến về dự thảo Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kết luận thống nhất với quan điểm của Ủy ban Kinh tế Quốc hội, theo đó bỏ quy định bắt buộc các giao dịch bất động sản qua sàn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan rà soát, hoàn thiện dự thảo trình Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách trước khi trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp cuối năm nay.

Trước đó, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, nhiều ý kiến đề nghị không quy định bắt buộc mà chỉ khuyến khích giao dịch bất động sản thông qua sàn giao dịch bất động sản. Một số ý kiến nhất trí về quy định các loại giao dịch bất động sản thông qua sàn giao dịch bất động sản.

Theo Ủy ban Kinh tế Quốc hội, thực tiễn tổng kết thi hành Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 cho thấy, các sàn giao dịch bất động sản hiện nay không bảo đảm minh bạch, không bảo đảm tính an toàn pháp lý của giao dịch vì sàn giao dịch bất động sản là một bên hưởng lợi ích trong quan hệ giao dịch.

Do đó, việc bắt buộc giao dịch qua sàn giao dịch bất động sản là không phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành. Quy định này cũng cản trở quyền tự do kinh doanh, tiềm ẩn nguy cơ lợi dụng quy định của pháp luật để độc quyền, làm lũng đoạn thị trường không bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, an toàn, bền vững.

Dự thảo Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi đã được chỉnh sửa theo hướng bỏ quy định về các giao dịch bất động sản thông qua sàn giao dịch bất động sản. Việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư và khách hàng được tự do lựa chọn phương thức giao dịch.

“Bổ sung vào dự thảo luật theo hướng nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua, cho thuê nhà ở, công trình xây dựng và quyền sử dụng đất thông qua sàn giao dịch bất động sản”- ông Thanh thông tin.

Trước đó, PLO đã có nhiều bài viết ghi nhận ý kiến của của doanh nghiệp, người dân bày tỏ những lo ngại khi quy định mang tính bắt buộc phải giao dịch bất động sản qua sàn. Như đại diện tập đoàn Hưng Thịnh cho rằng quy định sàn được xác nhận giao dịch thì chắc chắn sẽ phát sinh chi phí, thủ tục, nhân sự, trách nhiệm pháp lý... Như vậy, quy định trên vừa làm khó chủ đầu tư, các sàn và phức tạp thêm hoạt động mua nhà đất.

Đại diện tập đoàn này góp ý để nắm được cơ sở dữ liệu về các giao dịch bất động sản thì luật cần quy định các chủ đầu tư, sàn giao dịch báo cáo giao dịch hằng tháng hoặc hằng quý cho Sở Xây dựng. Đối với hoạt động các sàn, luật cần quy định chặt chẽ hơn về trách nhiệm, chế tài trong các giao dịch, điều kiện chứng chỉ hành nghề môi giới của nhân viên sàn.

QUANG HUY