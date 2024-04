Bộ trưởng Công an: Đảm bảo dữ liệu ‘đúng, đủ, sạch, sống’ của giấy phép lái xe 15/04/2024 18:35

Ngày 15-4, tại Hà Nội, Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) đã tổ chức cuộc họp tháng 4.

Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 chủ trì cuộc họp.

Thu nhận trên 86 triệu CCCD gắn chip

Theo Bộ Công an, trong tháng 4, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả việc thực hiện Đề án 06 và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Theo đó, Hà Nội đã triển khai cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VneID; triển khai Sổ sức khỏe điện tử.

Tính đến ngày 9-4, đã có 378/673 đơn vị của Hà Nội tương đương với 1.994.045 số hồ sơ tiếp nhận truyền lên hệ thống của Bảo hiểm xã hội để đồng bộ đầy đủ 48 trường thông tin.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh CA

Đến nay, Bộ Công an đã thu nhận trên 86 triệu CCCD gắn chip. Đã thu nhận trên 75,16 triệu hồ sơ định danh điện tử (tăng 680 nghìn tài khoản so với tháng 3), kích hoạt trên 53,88 triệu tài khoản (tăng 630 nghìn tài khoản so với tháng 3-2024; tỉ lệ kích hoạt trên tổng số hồ sơ thu nhận đạt 71,68%).

Trong tháng 4-2024 đã có 29,45 triệu lượt truy cập vào VNeID (tăng 153.308 lượt so với tháng 3/2024), trong đó, một số tiện ích có người dùng cao, như: Dịch vụ công thông báo lưu trú: 222.269 lượt; Thông báo, phổ biến chính sách pháp luật mới cho công dân: 82.961 lượt; đăng nhập cổng dịch vụ công SSO: 5,9 triệu lượt; Sổ hộ khẩu điện tử: 3,27 triệu lượt...

Cũng trong tháng 4, Bộ Công an đã mời 46 công dân trải nghiệm thử 13 tiện ích mới trên VNeID.

Khẩn trương hoàn thành đối soát, làm sạch dữ liệu GPLX

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao sự quyết tâm vào cuộc lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các bộ, ngành trong triển khai thực hiện Đề án 06.

Để triển khai sổ sức khỏe điện tử trên VneID, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Bộ Y tế trong quá trình xây dựng Nghị định quy định quản lý dữ liệu y tế, bổ sung rõ quy định các nội dung thông tin trong sổ sức khỏe điện tử, trình Chính phủ quy định tích hợp thông tin sức khỏe trên VNeID.

Khẩn trương nghiên cứu, báo cáo Chính phủ về việc thí điểm các cơ sở khám chữa bệnh chưa ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế gửi dữ liệu lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế trong tháng 4.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp. Ảnh CA

Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Bộ TN&MT chủ trì thực hiện bổ sung vào dự thảo Nghị định quy định chi tiết thực hiện Luật Đất đai về việc đăng ký đất đai, quản lý tài sản gắn liền với đất và xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai.

Trong đó, bổ sung một chương quy định về cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia, gồm các thông tin về định danh địa chỉ số quốc gia phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và trách nhiệm của Bộ liên quan trong việc đặt tên, gắn biển số nhà, thông tin đất đai, chủ sở hữu nhà ở... đồng nhất các quy định. Từ đó, bảo đảm minh bạch thông tin nhà ở, chủ sở hữu, địa chỉ... phục vụ xây dựng sàn giao dịch bất động sản.

Đại tướng Tô Lâm cũng đề nghị, Bộ GTVT phối hợp với Bộ Công an khẩn trương hoàn thành đối soát, làm sạch dữ liệu giấy phép lái xe.

Cập nhật kịp thời dữ liệu về cấp mới, cấp đổi, đảm bảo dữ liệu giấy phép lái xe “đúng, đủ, sạch, sống” để người dân có thể sử dụng giấy phép lái xe trên VNeID thay cho việc phải mang theo giấy phép lái xe khi tham gia giao thông...