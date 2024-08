Bộ trưởng Lương Tam Quang: Đẩy mạnh cảnh báo, kỹ năng nhận diện phòng chống tội phạm 30/08/2024 10:06

Chiều 29-8, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban tháng 8-2024. Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Trong tháng 8-2024, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Nhiều tấm gương công an tận tụy với nhân dân

Lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã tăng tốc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2024, qua đó tiếp tục giữ vững thế chủ động trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn, thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong tháng, lực lượng CAND đã bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện, hoạt động của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 55 năm CAND thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 79 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và 19 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, nhiều đơn vị, địa phương đã chủ động điều tra, bắt giữ các đối tượng, các băng ổ nhóm hoạt động tội phạm trên tuyến biên giới. Lực lượng CAND đã điều tra, khám phá 3.753 vụ phạm tội về trật tự xã hội; điều tra, làm rõ 100% các vụ án đặc biệt nghiêm trọng; phát hiện, xử lý 87 vụ, 175 đối tượng phạm tội về tham nhũng và chức vụ; xử lý 248 vụ, 528 cá nhân, 1 tổ chức phạm tội về trật tự quản lý kinh tế; phát hiện, bắt giữ hơn 3.600 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 110 kg heroin, 74 kg cần sa, 444 kg và gần 500.000 viên ma túy tổng hợp…

Công an nhiều địa phương đã tổ chức triển khai quyết liệt cao điểm thực hiện Luật Căn cước; nhiều địa phương có cách làm hay, sáng tạo. Trong tháng đã tiếp nhận, xử lý hơn 6,14 triệu hồ sơ trực tuyến (đạt tỷ lệ 99,01%). Từ ngày 1-8 đã chính thức cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình thủ tục đăng ký, cấp biển số xe lần đầu đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an và ứng dụng VNeID…

Trước tình hình mưa lũ, sạt lở đất diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, ảnh hướng lớn đến đời sống của bà con các tỉnh miền núi phía Bắc, Công an nhiều địa phương đã nhanh chóng triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, hỗ trợ người dân di dời tài sản; phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ, giúp đỡ xây nhà, sửa nhà cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ với tinh thần khẩn trương, quyết tâm không để người dân nào rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất”. Nhiều gương cán bộ, chiến sĩ Công an tận tụy, nhiệt tình giúp đỡ nhân dân với tinh thần “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”…

Dưới sự điều hành của Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ đã thảo luận, đánh giá tình hình kết quả các mặt công tác công an tháng 8/2024 và đề xuất các giải pháp góp phần đẩy nhanh tiến độ các mặt công tác đề ra. Trong đó, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề như: Đánh giá tình hình tội phạm về trật tự xã hội, khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện mục tiêu kéo giảm tội phạm; giải pháp phòng ngừa, đấu tranh đối với tội phạm trên một số lĩnh vực, nhất là vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2024; giải pháp đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án trọng điểm; tiến độ triển khai Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia…

Tiếp tục đấu tranh tội phạm băng nhóm

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích lực lượng CAND đã đạt được trong tháng qua. Đồng thời, yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần chủ động nắm chắc tình hình, không chủ quan, lơ là, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, gây mất an ninh, trật tự. Tham mưu các giải pháp phòng ngừa, bảo vệ không gian mạng; chủ động nhận diện, kiến nghị giải quyết những vấn đề là nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm; tập trung đấu tranh với các loại tội phạm nổi lên; kiềm chế, kéo giảm bền vững, thực chất tình hình tội phạm…

Toàn cảnh Hội nghị.

Tăng cường công tác rà soát, quản lý, đấu tranh triệt phá các băng nhóm phạm tội theo từng lĩnh vực, địa bàn và trên không gian mạng. Gắn trách nhiệm, xử lý trách nhiệm đối với đơn vị, cá nhân phụ trách địa bàn, lĩnh vực để tội phạm gia tăng, hoạt động phức tạp. Tập trung đấu tranh với hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, nhất là dịp Tết Trung thu năm 2024.

Công an các đơn vị, địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt hơn nữa, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đề án; đặc biệt là Đề án 06/CP và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Giao Văn phòng Bộ nâng cao công tác tham mưu, hướng dẫn, làm tốt công tác thống kê, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, sớm xây dựng phần mềm quản lý công việc chung, giám sát tiến độ, trách nhiệm trong từng mặt công tác của Công an các đơn vị, địa phương; hoàn thiện quy chế, quy trình công tác của Công an các đơn vị, địa phương, theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành, rõ trách nhiệm công vụ.

Cục Truyền thông Công an nhân dân, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an và Trang Thông tin điện tử trong CAND tập trung tuyên truyền công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Quốc khánh 2-9, đẩy mạnh hơn nữa truyền thông chính sách, tuyên truyền cảnh báo tội phạm, kỹ năng nhận diện và phòng, chống tội phạm, nâng cao kỹ năng tham gia an toàn giao thông, kỹ năng thoát nạn, phòng cháy chữa cháy...

Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra, nhất là việc làm nhà ở cho các hộ dân; quy hoạch vị trí, địa điểm làm nhà mới cho bà con phải đảm bảo an toàn và phù hợp nhu cầu sử dụng. Đồng thời, chủ động báo cáo, đề xuất lãnh đạo Bộ bổ sung kinh phí, trang thiết bị, đảm bảo công tác, chiến đấu, phòng, chống thiên tai…