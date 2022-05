Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc sắp đến Solomon ký hiệp ước an ninh

Theo hãng tin Reuters, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm Quần đảo Solomon trong tuần này và ký kết các thỏa thuận quan trọng, bao gồm một hiệp ước an ninh giữa Bắc Kinh và Solomon vốn bị Mỹ, Úc và Nhật chỉ trích gần đây.

Cả Solomon và Trung Quốc hôm 23-5 đều xác nhận thông tin này đúng sự thật. Thủ tướng Solomon - ông Manasseh Sogavare mô tả đây là một cột mốc quan trọng.

"Thủ tướng Sogavare mong muốn có sự hợp tác hiệu quả với Trung Quốc với tư cách là một đối tác phát triển trọng yếu vào thời điểm cực kỳ quan trọng trong lịch sử của chúng ta" - trích tuyên bố từ chính phủ Solomon.

Ông Vương và một phái đoàn gồm 20 quan chức từ Bắc Kinh dự kiến ​​sẽ đến Solomon vào giữa tuần và dành một ngày ở TP Honiara (thủ đô Solomon) để tham dự các cuộc họp cũng như gặp ông Sogavare. Ông cũng sẽ tổ chức một cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Solomon - ông Jeremiah Manele.

Khi ở Solomon, ông Vương sẽ ký hiệp ước an ninh vốn đã gây lo ngại cho phương Tây về khả năng Trung Quốc tăng cường hiện diện quân sự ở Thái Bình Dương. Bắc Kinh cho biết thỏa thuận an ninh sẽ không ảnh hưởng đến an ninh khu vực và chỉ bao gồm việc kiểm soát nội bộ.

Giới chính khách Solomons cho biết Solomon và Bắc Kinh cũng có thể sẽ ký kết các thỏa thuận thương mại trong tuần này.