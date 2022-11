Cách chống say nắng khi xem bóng đá dưới trời nóng bức ở Qatar

(PLO)- Để chống say nắng khi xem bóng đá dưới thời tiết nóng bức ở Qatar, người hâm mộ nên uống đủ nước, mặc đồ thoáng, đội mũ và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời nhiều nhất có thể.

Theo tờ Reuters, nhà sinh lý học Mike Tipton bày tỏ lo ngại trong kỳ World Cup năm nay, các cầu thủ có nguy cơ bị say nắng khi luyện tập hoặc thi đấu giữa thời tiết nắng nóng, nhiệt độ trung bình dao động trên 30 độ C và độ ẩm 60% ở Qatar.

Mặc dù sân vận động có máy điều hòa nhiệt độ sẽ làm giảm mức độ tiếp xúc với nhiệt cho các cầu thủ thi đấu tại World Cup nhưng các đội vẫn có thể gặp một số căng thẳng do nhiệt.

Tuy vậy theo bà Carolyn Broderick, nhà khoa học thể thao tại Đại học New South Wales, Sydney, Australia, Giám đốc y tế của Tennis Australia và đội tuyển Olympic Australia, cho biết ảnh hưởng của điều hòa không khí đối với khán giả sẽ rõ hơn nhiều so với những người ở giữa sân, vì không khí mát mẻ tỏa ra từ dưới ghế ngồi trên khán đài và từ các bức tường bên sân, tờ Nature dẫn lời.

Thijs Eijvogels, nhà sinh lý học thể dục tại Trung tâm Y tế Đại học Radboud ở Nijmegen, Hà Lan cũng cho rằng ngay cả một số sân vận động có mái che mở, đặc biệt là trong các trận đấu giữa trưa, các cầu thủ vẫn có thể bị căng thẳng do nhiệt.

Do đó các cầu thủ bóng đá, như cầu thủ đội tuyển Anh thậm chí đã phải thực hiện nhiều biện pháp để hạ nhiệt trong những buổi tập đầu tiên ở Qatar như chườm khăn đá, uống nước lạnh để làm mát nhiệt độ cốt lõi của cơ thể.

Hay theo Ollie Jay, Giám đốc vườn ươm nghiên cứu nhiệt và sức khỏe tại đại học Sydney đã cùng đồng nghiệp của ông phát triển thang đo căng thẳng nhiệt. Hệ thống này giúp đưa ra thước đo rủi ro khi nhiệt độ bầu ướt toàn cầu tăng cao (WBGT- một loại nhiệt độ biểu kiến được sử dụng để ước tính ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió và bức xạ hồng ngoại và nhìn thấy được đối với con người)

Nguy cơ say nắng không chỉ diễn ra đối với các cầu thủ mà ngay cả những người hâm mộ khi theo dõi trận đấu. Tờ BBC Sport cho biết người hâm mộ khi tới Qatar đã gặp khó trong vấn đề nước uống khi phải đi bộ một giờ đồng hồ để mua mua nước ở cửa hàng gần nhất và muốn mua nước, người hâm mộ phải đeo vòng tay.

Trong khi đó, các chuyên gia y tế lo ngại việc đi bộ trong thời gian dài dưới trời nắng nóng có thể khiến cơ thể mất nước, say nắng nếu không được bổ sung nước kịp thời. Tuy nhiên theo các chuyên gia của Mayo Clinic, sốc nhiệt có thể dự đoán và ngăn ngừa được. Theo đó chuyên gia y tế khuyến cáo chúng ta nên mặc quần áo rộng rãi, nhẹ; đội mũ, đeo kính, mặc quần áo dài tay; nên tập thể dục sớm, mặc quần áo rộng, không mặc quá nhiều lớp, tránh ngồi trong xe quá lâu.

Ngoài ra, người dân không nên hoạt động quá nhiều dưới thời tiết nắng nóng, cần nghỉ giải lao khi làm việc trong môi trường nóng, ẩm, uống đủ nước (nước lọc hoặc đồ uống thể thao), để không cảm thấy khát, nên uống từng ít một.

Đặc biệt, người dân cần theo dõi các triệu chứng chuột rút do nóng hoặc kiệt sức vì nóng. Kiệt sức do nhiệt có thể gây đau đầu, chóng mặt, buồn nôn hoặc nôn, gây khát, mệt mỏi. Nếu có các triệu chứng trên, người dân nên hạ nhiệt cơ thể ngay tránh bị say nóng.

HẠ QUYÊN