Cách tăng cường trao đổi chất cho cơ thể để tăng tốc độ giảm cân

Theo Times of India, sự trao đổi chất của một người là tốc độ cơ thể họ đốt cháy calo để lấy năng lượng. Điều này phụ thuộc vào một số yếu tố như tuổi tác, giới tính, di truyền, lượng mỡ cơ thể, khối lượng cơ và mức độ hoạt động của bạn. Nếu sự trao đổi chất của bạn cao, bạn sẽ đốt cháy nhiều calo hơn cả khi nghỉ ngơi và trong khi hoạt động.

Để đạt được mục tiêu giảm cân nhanh hơn, dưới đây là một số thay đổi trong lối sống sẽ giúp đốt cháy chất béo của bạn.

Tập luyện cường độ cao

Tập thể dục cường độ cao sẽ giữ cho quá trình trao đổi chất và đốt cháy chất béo tăng lên trong nhiều giờ, lâu hơn so với thời gian bạn tập luyện. Để có được những lợi ích, hãy thử tham gia một lớp học cường độ cao hơn tại phòng tập thể dục hoặc bao gồm các đợt chạy bộ ngắn trong quá trình đi bộ thường xuyên của bạn. HIIT, chạy, bơi và đạp xe là một số bài tập khác mà bạn có thể thử.

Một thói quen bao gồm các thời gian xen kẽ tập thể dục cường độ cao hơn và cường độ thấp hơn cũng có hiệu quả trong việc cải thiện sự trao đổi chất của bạn.

Uống trà xanh

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng chiết xuất trà xanh có vai trò thúc đẩy quá trình trao đổi chất và làm tan mỡ.

Nghiên cứu cho thấy rằng uống 2-4 tách trà xanh có thể thúc đẩy cơ thể đốt cháy thêm 17% calo khi tập thể dục cường độ vừa phải. Nó chắc chắn là một sự thay thế tốt hơn so với việc chọn nước trái cây có đường và bổ sung vào lượng nước tiêu thụ hàng ngày của bạn.

Hydrat

Nước cần thiết cho quá trình trao đổi chất tối ưu. Một nghiên cứu cho thấy rằng việc bổ sung 1,5 lít nước vào mức tiêu thụ thông thường hàng ngày đã làm giảm chỉ số cân nặng và cơ thể trung bình ở một nhóm phụ nữ thừa cân trong độ tuổi 18–23. Nếu bạn bị mất nước ở mức độ nhẹ, quá trình trao đổi chất có thể bị chậm lại.

Để giữ đủ nước, hãy uống một cốc nước trước mỗi bữa ăn chính và bữa ăn nhẹ. Ngoài ra, hãy thêm trái cây tươi và rau quả vào chế độ ăn uống của bạn, vì chúng chứa nước một cách tự nhiên.

Cơ thể được nghỉ ngơi tốt

Thiếu ngủ có liên quan đến việc tăng nguy cơ béo phì. Điều này một phần có thể được gây ra bởi những tác động tiêu cực của việc thiếu ngủ đối với quá trình trao đổi chất.

Thiếu ngủ cũng có liên quan đến việc tăng lượng đường trong máu và kháng insulin, dẫn đến nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2 cao hơn.

Nhiều người thiếu ngủ cảm thấy đói và khó giảm cân. Điều này là do thiếu ngủ làm tăng hormone cảm giác đói ghrelin và làm giảm hormone cảm giác no leptin. Mặc dù thời lượng ngủ thích hợp khác nhau giữa các cá nhân, nhưng nghiên cứu cho thấy rằng người lớn cần ít nhất 7-8 giờ mỗi đêm, theo Times of India.