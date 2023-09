Cán bộ, chiến sĩ công an không can thiệp việc xử phạt giao thông

(PLO)- Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu Thủ trưởng công an các đơn vị chấn chỉnh, giáo dục cán bộ, chiến sĩ không can thiệp vào việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông...

Ngày 19-9, Công an tỉnh Đồng Nai đã triển khai văn bản hỏa tốc gửi các Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương về việc yêu cầu cán bộ, chiến sĩ công an toàn tỉnh nghiêm túc chấp hành quy định về sử dụng rượu, bia, bảo đảm an toàn giao thông.

Chỉ đạo nói trên nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, chấp hành nghiêm túc điều lệnh CAND, bảo đảm an toàn giao thông, phòng ngừa sai phạm của cán bộ, chiến sĩ.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đo nồng độ cồn người tham gia giao thông. Ảnh: CAĐN

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương chấn chỉnh, giáo dục cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm quy định "đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện tham gia giao thông, không can thiệp vào việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông". Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục người thân chấp hành đúng quy định về an toàn giao thông.

Trưởng Công an huyện, thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, chấn chỉnh cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện đúng quy định về trật tự an toàn giao thông trong đó nhấn mạnh hai nội dung trên.

Phòng CSGT, công an các huyện, thành phố phối hợp với Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị kiểm tra điều lệnh cán bộ, chiến sĩ chấp hành quy định về an toàn giao thông.

Đồng thời, kiểm tra cán bộ, chiến sĩ can thiệp vào việc xử lý vi phạm an toàn giao thông, tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh xử lý cán bộ, chiến sĩ vi phạm.

