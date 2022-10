Cẩn thận khi uống rượu tự ngâm kẻo mang họa

(PLO)- Uống rượu ngâm với lá, rễ cây, phủ tạng động vật không rõ độc tính hay rượu ngâm theo kinh nghiệm cá nhân.

Hiện nay nhiều người dân tự ý ngâm rượu với rễ cây, lá cây, phủ tạng động vật… để uống. Tuy nhiên, việc uống rượu ngâm với lá, rễ cây, phủ tạng động vật theo kinh nghiệm cá nhân có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí còn ảnh hưởng đến tính mạng.

Đơn cử, mới đây tại Long An đã xảy ra một trường hợp tử vong và một trường hợp cấp cứu do uống rượu ngâm. Bên cạnh đó, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM cũng đã ghi nhận một số ca nghi ngờ ngộ độc rượu trên địa bàn TP, có một số trường hợp ghi nhận đã tử vong trong thời gian qua. Đó là những hồi chuông cảnh tỉnh cho những người có sở thích uống rượu ngâm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Bác sĩ Phan Thanh Hải, Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM cho biết: uống rượu ngâm lá cây, rễ cây không rõ nguồn gốc, người uống dễ gặp phải rủi ro về sức khỏe. Chúng ta cần thận trọng, không nên mua những loại lá, rễ cây để ngâm rượu nếu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

“Trong quá trình ngâm có thể lẫn tạp chất, việc bảo quản không đúng cách hoặc khi ngâm lẫn lộn nhiều loại có thể gây tương tác giữa các loại dược phẩm với nhau. Bên cạnh đó, cách bảo quản trong quá trình ngâm rất quan trọng, nếu bảo quản không đúng rất dễ dẫn đến ngộ độc”- BS Phan Thanh Hải cho biết.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM cảnh báo, người dân không nên uống rượu ngâm với lá, rễ cây, phủ tạng động vật không rõ độc tính hay rượu ngâm theo kinh nghiệm cá nhân. Đồng thời, không nên uống rượu khi không biết đó là rượu gì, rượu không có nguồn gốc, rượu không công bố tiêu chuẩn chất lượng, khi đang đói, mệt hoặc đang uống thuốc điều trị.

5 loại thực phẩm hại gan hơn bia rượu (PLO)- Gan được xem như là "nhà máy thải độc" của cơ thể, do đó, việc giảm tiêu thụ những loại thực phẩm dưới đây sẽ giúp bạn có được sức khỏe tốt hơn.

NGUYÊN VÕ