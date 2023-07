Cần Thơ: Giải cứu cô gái Trà Vinh bị bán vào quán karaoke

(PLO)- Em T, chưa đến 16 tuổi muốn tìm việc làm, bị Phong, Bé Hai và Hiếu trao đổi bán em vào quán karaoke.

Ngày 30-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện bắt tạm giam Đồng Thị Bé Hai (37 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ), Nguyễn Hoàng Phong (19 tuổi), khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Huệ Hiếu (35 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) cùng về tội mua bán người dưới 16 tuổi.





Trước đó, qua tin báo của người dân, ngày 21-3, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với công an huyện Vĩnh Thạnh kiểm tra quán Karaoke VT09 tại thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ. Tại đây công an phát hiện có 13 nhân viên phục vụ trong đó có bốn nhân viên dưới 16 tuổi.

Qua xác minh, điều tra cho thấy các bị can đã thực hiện hành vi "mua bán" một em gái tên T chưa đủ 16 tuổi ngụ tỉnh Trà Vinh vào quán này.

Trước đó, vào tháng 7- 2022, T đang là nhân viên quán karaoke QH (Trảng Bàng, Tây Ninh) do mâu thuẫn với nhân viên trong quán nên nhờ Nguyễn Hoàng Phong kiếm chỗ khác làm.

Phong giới thiệu T cho Đồng Thị Bé Hai với điều kiện trả cho Phong 40 triệu đồng. Bé Hai đồng ý nên kêu Trịnh Huệ Hiếu từ Vĩnh Thạnh đến Tây Ninh giao 40 triệu cho Phong rồi đưa T về quán Karaoke VT09, ép làm việc để từ tiền "mua" T về.

1 nữ quản lý quán karaoke mua bán người dưới 16 tuổi (PLO)- Để có nhân viên tiếp khách quán karaoke, Yến đã sử dụng chiêu trò việc nhẹ lương cao để tuyển nhưng thực chất là mua các cô gái và bán lại lại cho các quán karaoke khác.

1 nữ quản lý quán karaoke mua bán người dưới 16 tuổi

(PLO)- Để có nhân viên tiếp khách quán karaoke, Yến đã sử dụng chiêu trò việc nhẹ lương cao để tuyển nhưng thực chất là mua các cô gái và bán lại lại cho các quán karaoke khác.

HẢI DƯƠNG