CCCD hết hạn có thể sử dụng VNeID để đi máy bay được không?

CCCD của tôi sắp hết hạn, mà gần Tết, do công việc bận rộn nên tôi chưa thể đi đổi. Xin hỏi, khi CCCD hết hạn tôi có thể dùng ứng dụng VNeID để đi máy bay được không?

Bạn đọc Thanh Na (quân Phú Nhuận, TP.HCM)

Luật sư Lê Thành Công, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Tài khoản định danh điện tử (TKĐDĐT) là tập hợp gồm tên đăng nhập, mật khẩu hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử. TKĐDĐT được quản lý và xác thực trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID), do Bộ Công an phát triển.

TKĐDĐT có 2 mức độ: mức độ 1 và mức độ 2. Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử đối với chủ thể danh tính điện tử là công dân Việt Nam, có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ Căn cước công dân, trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ Căn cước công dân. Có giá trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ của công dân đã được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó.

TKĐDĐT sẽ hết hạn khi CCCD gắn chip hết thời hạn sử dụng. Sau khi làm lại thẻ CCCD gắn chip mới, tài khoản định danh điện tử sẽ lại được gia hạn để sử dụng.

Theo điều 21, Luật CCCD quy định độ tuổi phải đổi CCCD:

- Thẻ Căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

- Trường hợp thẻ Căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định nêu trên trên thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Hiện nay, việc sử dụng ứng dụng VNEID để làm thủ tục lên máy bay rất phổ biến. Giúp chúng ta tiết kiệm được nhiều thời gian. Do đó, bạn cần phải đổi CCCD thì bạn mới có thể thể sử dụng được ứng dụng VneID.

Khi CCCD hết hạn, có thể sử dụng giấy tờ khác để thay thế đi máy bay như: hộ chiếu hoặc giấy thông hành, thị thực rời, thẻ thường trú, thẻ tạm trú, giấy chứng minh, chứng nhận của công an nhân dân, quân đội nhân dân; thẻ Đại biểu Quốc hội; thẻ Đảng viên; thẻ Nhà báo; giấy phép lái xe ô tô, mô tô; thẻ của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia; thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay loại có giá trị sử dụng dài hạn; thẻ nhận dạng của các hãng hàng không Việt Nam; giấy xác nhận nhân thân do công an phường, xã nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận.

Lưu ý: khi CCCD hết hạn mà chưa đổi thì có thể bị phạt. Điều 10 Nghị định 144/2021 quy định về mức phạt đối với việc không đổi CCCD khi hết hạn.Theo đó, việc không đổi CCCD khi hết hạn, có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng. Bạn nên sắp xếp thời gian để đi đổi lại CCCD theo quy định để tránh bị phạt.

PHẠM TUYÊN