Chị đẹp đạp gió rẽ sóng: Khán giả bức xúc khi Huyền Baby dừng chân, Nguyên Hà 'hồi sinh'

Nối tiếp vòng công diễn 5 của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng là phần thi đối kháng và thi nhóm giữa nhóm hồi sinh và nhóm ứng cử viên quán quân vào tối 20-1.

Nguyên Hà lột xác và hồi sinh thành công

Ở tập trước, nhóm hồi sinh đã dẫn trước về tỷ số nhưng nhóm lại thua 2 ứng cử viên quán quân về tổng số điểm và số phận của nhóm hồi sinh sẽ được quyết định bởi phần thi của chị đẹp Tú Vi, Nguyên Hà.

Ở lượt đấu này, Tú Vi, H’Hen Niê và Thu Phương cùng thể hiện ca khúc Em gái mưa. Cả 3 phần trình diễn của 3 chị đẹp đều nhận được đánh giá tốt.

Chọn đấu điểm với H’Hen Niê, Tú Vi chiến thắng với số điểm áp đảo và giúp nhóm hồi sinh nâng điểm tổng lên 1014 phiếu.

Chị đẹp Nguyên Hà gây bất ngờ với màn lột xác. Ảnh: BTC

Ở nhóm thách đấu thứ hai, chị đẹp Phương Vy, Nguyên Hà và Trang Pháp đã chọn ca khúc Đường cong.

Phương Vy kết hợp belly dance để phô diễn những đường cong đặc biệt trên cơ thể và thể hiện sự nóng bỏng, hấp dẫn của ca khúc.

Trang Pháp quyết định lồng ghép múa cột mà bản thân đã bỏ lỡ ở tiết mục mashup Chỉ là – Down bad for you trước đó.

Trong quá trình tập luyện, Trang Pháp mặc chấn thương và kiên trì với quyết định mạo hiểm, có phần liều lĩnh của bản thân.

Để chuẩn bị cho phần thi này, Nguyên Hà, chị đẹp ở nhóm hồi sinh, miệt mài luyện tập vũ đạo, bước ra khỏi vùng an toàn cho thấy sự lột xác của bản thân. Nữ ca sĩ chọn phong cách menswear (phong cách thời trang nữ giới ăn mặc giống nam giới).

Với hình tượng lạ lẫm này, Nguyên Hà khiến dàn chị đẹp “há hốc” mồm, nhận được sự bình chọn của khán giả và chiến thắng Phương Vy.

Chị đẹp Nguyên Hà được hồi sinh thành công, bật khóc nức nở khi nhận kết quả.

"Mình được vào hay mình bị loại đều rất buồn. Hà hy vọng nhóm hồi sinh sẽ có ít nhất 3 thành viên được vào chung kết vì mọi người đã rất nỗ lực" - nữ ca sĩ nói.

Tiếc nuối Huyền baby dừng chân trước chung kết

Với chủ đề Nguyệt thực, 3 tiết mục mashup Diễm xưa - Đại minh tinh (nhóm Thu Phương), mashup Tìm lại - Chưa bao giờ (nhóm MLee) và Tìm lại giấc mơ - Walk Away (nhóm hồi sinh) lần lượt được trình diễn đầy sôi động, bùng nổ.

Nhóm mashup Tìm lại – Chưa bao giờ chiến thắng với 324 phiếu bình chọn.

Nhóm do Thu Phương làm trưởng nhóm với mashup Diễm xưa - Đại minh tinh trở thành nhóm ứng viên quán quân nguy hiểm.

Cuối cùng, Thu Phương, Lan Ngọc, Uyên Linh, Lynk Lee, Mỹ Linh và Trang Pháp hồi sinh thành công. Chị đẹp Huyền Baby phải dừng chân trước thềm chung kết và nhường vị trí đi tiếp cho Nguyên Hà.

Huyền Baby (phải) dừng chân tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

"Huyền cảm thấy mình đi đến chặng đường này là tốt rồi. Ngày hôm nay, Huyền không làm tốt lắm vì khá chủ quan, chưa thật sự mang đến tiết mục như mong đợi. Xin tạm biệt mọi người và hành trình của Huyền đến đây là kết thúc rồi" - Huyền Baby nói.

Việc chị đẹp Huyền Baby dừng chân khiến khán giả không bất ngờ, tiếc nuối.

"Thất vọng thật nhiều. Dù nhiều đồn đoán xuất hiện trước ngày công chiếu nhưng mình vẫn không tin. Cảm ơn những phút giây cống hiến của chị", "Visual đẹp sáng sân khấu hát hay nhảy đẹp mà bị loại. Một số người đáng bị loại hơn mà vẫn được vào chung kết". Đó là những bình luận tiếc nuối của khán giả.

Đội hình chị đẹp bước vào chung kết - Nhóm MLee: MLee (nhóm trưởng), Diệp Lâm Anh, Lệ Quyên, Phương Vy, Hồng Nhung, H’Hen Niê, Diệu Nhi. - Nhóm Trang Pháp: Trang Pháp (nhóm trưởng), Lan Ngọc, Mỹ Linh, Thu Phương, Nguyên Hà, Uyên Linh, Lynk Lee. Chung kết Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 được chia thành 2 đêm chung kết 1 và 2. Hai nhóm sẽ trình diễn 3 tiết mục với đội hình nhóm 3 thành viên, 5 thành viên, 7 thành viên. Nhóm trưởng của 2 nhóm buộc phải tham gia trình diễn tất cả 3 tiết mục. Chị đẹp đạp gió rẽ sóng lên sóng vào 21h15’ thứ 7 hàng tuần trên VTV3.

VĂN HÀ