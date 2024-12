Chiến sự Nga-Ukraine 29-12: Ukraine tấn công kho vũ khí trong đất Nga; Moscow điều Su-35S, oanh tạc cơ đánh Ukraine tại Kursk 29/12/2024 08:07

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang trong bối cảnh hai bên có gần 150 cuộc giao tranh trong ngày.

Ukraine tố Moscow không kích Kherson

. Ngày 28-12, Tỉnh trưởng tỉnh Kherson - ông Oleksandr Prokudin cáo buộc Nga đã tấn công làng Bilozerka (Kherson) bằng pháo binh, khiến 8 người bị thương. Theo ông Prokudin, đòn tấn công khiến 1 cậu bé 16 tuổi và 1 cô gái 15 tuổi bị thương ở não, theo tờ The Kyiv Independent.

Các nạn nhân còn lại bị thương ở nhiều khu vực trên cơ thể như cánh tay, đầu,... Các nạn nhân đều đã được đưa vào bệnh viện.

Binh sĩ Ukraine điều khiển UAV tại mặt trận tỉnh Kharkiv. Ảnh: AFP

Kherson và các khu vực khác dọc bờ tây sông Dnipro liên tục phải đối mặt với các cuộc tấn công của Nga khi quân đội Nga vẫn kiểm soát bờ đông của con sông.

Trước đó, vào ngày 3-11, một cuộc pháo kích tại Bilozerka đã làm bị thương 1 nhân viên y tế và 1 tài xế xe cứu thương.

Các cuộc tấn công ở Kherson được cho là đã gia tăng trong những ngày gần đây, khi quân đội Nga tìm cách củng cố sự hiện diện tại khu vực.

Quân đội Ukraine cho biết vào ngày 27-12 rằng họ đã đẩy lùi các nỗ lực liên tiếp của Nga nhằm đổ bộ lên một hòn đảo trong đồng bằng sông Dnipro. Ukraine dự đoán rằng Nga sẽ tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Kherson khi Moscow mở rộng chiến sự về phía nam.

Ukraine tuyên bố tập kích, phá huỷ kho UAV trên đất Nga

. Ngày 28-12, Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine thông báo rằng không quân Ukraine phối hợp với các đơn vị khác của quân đội đã tấn công một cơ sở quân sự kiên cố của Nga tại tỉnh Oryol (Nga).

Đòn tấn công này (thực hiện ngày 26-12) được cho là đã phá hủy một kho chứa, bảo dưỡng và sửa chữa các máy bay không người lái (UAV) Shahed của Nga.

Ukraine cho biết vụ tấn công đã làm giảm đáng kể khả năng của Nga trong việc triển khai UAV tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine. Tuy nhiên, Bộ tổng tham mưu Ukraine không cung cấp bằng chứng cụ thể về vụ tập kích.

Hãng tin Astra của Nga trước đó dẫn nguồn tin Moscow cho biết một cơ sở quân sự nằm giữa hai làng Tsimbulova và Rudnevo tại tỉnh Oryol đã bị ít nhất 3 tên lửa hành trình Storm Shadow của Ukraine tấn công. Vụ tấn công khiến 2 binh sĩ Nga thiệt mạng và 7 binh sĩ bị thương.

Đây có thể chính là kho chứa UAV mà không quân Ukraine đã đề cập bên trên.

Phía Nga chưa lên tiếng về thông tin.

. Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 28-12, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết đã xảy ra tổng cộng 149 cuộc giao tranh giữa lực lượng Nga và Ukraine.

Theo Bộ này, quân Nga ngày qua đã triển khai hơn 765 UAV và dội gần 3.800 loạt đạn pháo vào các vị trí tập kết quân và khu định cư ở Ukraine.

Nga: Su-35S phối hợp loạt tiêm kích, oanh tạc cơ tấn công Ukraine ở Kursk

. Ngày 28-12, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng các máy bay chiến đấu Su-35S của Nga đã yểm trợ tích cho các oanh tạc cơ và tiêm kích để gây áp lực cho lực lượng Ukraine tại tỉnh Kursk của Nga, hãng thông TASS đưa tin.

"Các đội máy bay chiến đấu đa năng Su-35S, với khả năng cơ động siêu việt, đã hỗ trợ trên không cho các phi đội khác của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga tại các khu vực biên giới tỉnh Kursk" - tuyên bố có đoạn.

Máy bay chiến đấu Su-35S của Nga. Ảnh: FLICKR

Theo Bộ này, những chiếc Su-35S đã cung cấp sự yểm trợ trên không cho các phi vụ tấn công của các đội oanh tạc cơ, tiêm kích và trực thăng Nga, giúp tấn công mạnh vào lực lượng thiết giáp, cụm nhân lực và khí tài Ukraine.

. Bộ này cho biết trong ngày qua quân Ukraine tổn thất hơn 250 binh sĩ ở Kursk, và có 1 binh sĩ Ukraine đầu hàng làm tù binh chiến tranh.

"Trong ngày, tổn thất của Kiev lên tới hơn 250 quân nhân, 1 xe chiến đấu bộ binh, 1 xe chiến đấu bọc thép, 6 xe cơ giới quân sự và 5 súng cối. Một quân nhân Ukraine đã đầu hàng làm tù nhân chiến tranh" - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Ngoài ra, các đội máy bay tác chiến/chiến thuật, tên lửa và pháo binh Nga tấn công các cụm nhân lực và thiết bị Ukraine ở Kursk, cũng như các đơn vị quân dự bị của Kiev trú ở tỉnh Sumy (Ukraine, giáp biên giới với Nga).

Nga cập nhật tình hình chiến sự

. Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 28-12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nhóm tác chiến phía Bắc của Nga gây ra khoảng 80 thương vong cho quân Ukraine, phá hủy 1 xe ô tô, 2 khẩu pháo D-30 và 2 trạm tác chiến điện tử của đối phương trong khu vực nhóm này chịu trách nhiệm, theo TASS.

. Nhóm tác chiến phía Tây của Nga trong ngày qua cải thiện vị trí tiền tuyến, gây ra hơn 440 thương vong cho quân Ukraine, phá hủy 1 xe bọc thép chở quân Bucephalus, 1 xe chiến đấu bọc thép Iveco, 1 khẩu pháo Melara và 2 khẩu pháo D-20 trong khu vực nhóm này chịu trách nhiệm.

. Nhóm tác chiến phía Nam của Nga trong ngày qua gây ra hơn 260 thương vong cho quân Ukraine, phá hủy 1 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất và 1 hệ thống tác chiến điện tử của đối phương trong khu vực nhóm này chịu trách nhiệm.

. Nhóm tác chiến Trung tâm của Nga trong ngày qua đẩy lùi 12 cuộc phản công, giành được các vị trí thuận lợi, gây ra 450 thương vong cho quân Ukraine, phá hủy 2 xe tăng (bao gồm Leopard do Đức sản xuất), 3 xe chiến đấu bộ binh (bao gồm Bradley do Mỹ sản xuất), 4 xe bọc thép chở quân (bao gồm M113 do Mỹ sản xuất) và 1 khẩu pháo D-20 trong khu vực nhóm này chịu trách nhiệm.

. Nhóm tác chiến phía Đông của Nga trong ngày qua gây ra khoảng 160 thương vong cho quân Ukraine, phá hủy 1 pháo tự hành Bogdana, 1 xe tự hành Gvozdika và 1 lựu pháo D-30 của đối phương trong khu vực nhóm này chịu trách nhiệm.

. Nhóm tác chiến Dnepr của Nga trong ngày qua gây ra khoảng 80 thương vong cho quân Ukraine, phá hủy 1 khẩu pháo D-20 của đối phương trong khu vực nhóm này chịu trách nhiệm.