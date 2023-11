Chở 250 kg pháo lậu từ Campuchia về Vũng Tàu bán thì bị bắt

(PLO)- Nam thanh niên vận chuyển 250kg pháo lậu từ khu vực biên giới Campuchia về Vũng Tàu bán kiếm lời thì bị lực lượng chức năng tỉnh Long An bắt giữ.

Ngày 11-11, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An cho biết đã hoàn tất hồ sơ và bàn giao Nguyễn Duy Anh (34 tuổi, ngụ huyện Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu) cùng tang vật đến Công an huyện Đức Huệ, Long An điều tra hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép.

Nguyễn Duy Anh điều khiển xe bán tải chở pháo lậu. Ảnh: BP

Trước đó, ngày 7-11, Tổ tuần tra Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam tuần tra, kiểm soát tại đường liên xã, khu vực Cầu Đình, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ.

Nguyễn Duy Anh bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: BP

Tại đây, lực lượng phát hiện Nguyễn Duy Anh điều khiển ô tô bán tải biển số 72C-193.79, nhãn hiệu Ford Ranger, lưu thông trên đường liên xã có nhiều nghi vấn nên kiểm tra.

250 kg pháo lậu bị lực lượng chức năng phát hiện trên xe của Anh điều khiển. Ảnh: BP

Lực lượng phát hiện trên xe có 9 thùng các tông, mỗi thùng chứa 18 hộp pháo do nước ngoài sản xuất với tổng trọng lượng 250kg.

Qua làm việc, Nguyễn Duy Anh khai nhận mua số pháo trên ở Campuchia. Sau đó, vận chuyển trái phép qua biên giới bằng đường mòn, lối mở. Khi vừa điều khiển phương tiện chở số pháo trên về TP Vũng Tàu để bán kiếm lời thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Bắt giữ 8 người có ý định vượt biên bỏ trốn sang Campuchia (PLO)-Tám người liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích ở quận Gò Vấp, TP.HCM đang tìm cách vượt biên sang Campuchia thì bị lực lượng Biên phòng Long An bắt giữ.

HUỲNH DU