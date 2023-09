Chủ tịch EVN Đặng Hoàng An làm việc với EVNNPT

(PLO)- Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An đánh giá EVNNPT đóng vai trò rất quan trọng, lưới truyền tải điện là “xương sống” của hệ thống điện.

Ngày 12-9, tại Hà Nội, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đặng Hoàng An đã có buổi làm việc với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng trong 8 tháng năm 2023.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng cho biết: Lũy kế 8 tháng năm 2023, sản lượng điện truyền tải đạt 148,366 tỉ kWh, tăng 3,53% so cùng kỳ 8 tháng năm 2022, bằng 66,89% kế hoạch năm 2023. Theo đó, tốc độ tăng trưởng sản lượng điện truyền tải 8 tháng năm 2023 thấp hơn nhiều so với kế hoạch sản lượng điện truyền tải năm 2023 EVN giao.

Ông Nguyễn Tuấn Tùng cho rằng, nguyên nhân chủ yếu sản lượng điện truyền tải 8 tháng thấp hơn nhiều so với EVN giao xuất phát từ nền kinh tế tăng trưởng chậm hơn so với dự kiến. Điều này đã làm tốc độ tăng trưởng điện sản xuất và sản lượng điện thương phẩm thấp hơn so với kế hoạch đầu năm.

Ngoài ra đối với sản lượng điện truyền tải còn bị ảnh hưởng do sự tăng trưởng mạnh của các nguồn điện NLTT và điện mặt trời áp mái trong các năm qua làm tăng sản lượng điện cấp thẳng điện vào lưới phân phối, không đi qua lưới truyền tải cũng làm sụt giảm sản lượng điện truyền tải.

Lũy kế 8 tháng năm 2023, tổn thất điện năng thực hiện đạt 2,37%, giảm 0,13% so với cùng kỳ 2022 và cao hơn so với kế hoạch EVN giao. Để thực hiện tốt chỉ tiêu tổn thất điện năng, EVNNPT đã và sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ trong công tác quản lý kỹ thuật, vận hành, đo đếm điện năng, giảm thiểu sự cố, đầu tư xây dựng... để thực hiện tốt nhất đối với chỉ tiêu này.

Tuy nhiên, tổn thất điện năng của Tổng công ty phụ thuộc rất lớn vào phương thức vận hành nguồn, lưới điện và dự kiến vẫn tăng cao trong năm 2023. EVNNPT sẽ tiếp tục theo dõi, phân tích và báo cáo EVN để xem xét đánh giá và chỉ đạo kịp thời đối với chỉ tiêu này.

Đối với kế hoạch khởi công, trong 8 tháng, EVNNPT đã khởi công được 11 dự án, thấp hơn so với kế hoạch. Nguyên nhân chậm tiến độ các dự án này chủ yếu do các khó khăn vướng mắc trong quá trình phê duyệt/trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư; thỏa thuận các hồ sơ, tài liệu (đánh tác tác động môi trường, chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, BTGPMB…). Trong thời gian tới, EVNNPT sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo khắc phục các khó khăn, vướng mắc, phấn đấu khởi công năm 2023 được 31 dự án.

Về đóng điện, lũy kế 8 tháng năm 2023, EVNNPT đóng điện được 11 dự án, thấp hơn hơn so với kế hoạch. Nguyên nhân chậm tiến độ các dự án đóng điện theo kế hoạch chủ yếu do các khó khăn vướng mắc rất lớn trong công tác BTGPMB, chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, tiến độ cung cấp vật tư thiết bị và thi công dự án.

Tổng công ty đã và sẽ tiếp tục quyết liệt chỉ đạo các Ban, đơn vị tập trung xử lý các khó khăn vướng mắc trong công tác BTGPMB và đẩy nhanh tiến độ cung cấp vật tư thiết bị, thi công dự án để sớm hoàn thành được các dự án có kế hoạch hoàn thành trong quý III, IV-2023. Dự kiến từ nay đến cuối năm 2023, EVNNPT hoàn thành đóng điện được 19 dự án, nâng tổng số dự án đóng điện trong năm 2023 là 30 dự án.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An đánh giá EVNNPT đóng vai trò rất quan trọng, lưới truyền tải điện là “xương sống” của hệ thống điện. Lãnh đạo EVN đánh giá cao những nỗ lực đã đạt được trong thời gian qua của EVNNPT trong công tác quản lý vận hành và đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, với kết quả thực hiện trong 8 tháng năm 2023, EVNNPT cần phải nỗ lực, cố gắng và quyết tâm cao hơn nữa để hoàn thành kế hoạch EVN giao.

Chủ tịch Đặng Hoàng An yêu cầu EVNNPT trong quản lý vận hành, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thực hiện các giải pháp giảm thiểu và ngăn ngừa sự cố xảy ra trên lưới truyền tải. Về đầu tư xây dựng, EVNNPT cần thực hiện đúng hạn các mốc tiến độ khởi công, đóng điện, quyết toán để đảm bảo hiệu quả thực hiện dự án, không để xảy ra các công trình dở dang, vướng mắc kéo dài; Cần sắp xếp các dự án theo thứ tự ưu tiên để triển khai thực hiện, tập trung nguồn lực vào các dự án trọng điểm, cấp bách để hoàn thành theo đúng tiến độ.

Với nguồn lực hiện nay, lãnh đạo EVN tin tưởng và mong muốn EVNNPT phát triển mạnh mẽ hơn nữa để vươn lên là một trong các tổ chức truyền tải điện hàng đầu châu Á.

XUÂN TIẾN