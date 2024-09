Chủ tịch tỉnh Hậu Giang: Tiếp tục nâng cao tỉ lệ tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 10/09/2024 17:44

Ngày 10-9, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác chuyển đổi số năm 2023 và khai trương ứng dụng Hậu Giang trên nền tảng Zalo.

Theo báo cáo, năm 2023 tỉnh Hậu Giang tiếp tục đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi trong công tác chuyển đổi số. Cụ thể, tỉnh Hậu Giang đã triển khai nhiều hoạt động, qua đó, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số.

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang và các cơ quan liên quan nghi thức khai trương ứng dụng Hậu Giang trên nền tảng Zalo. Ảnh: MỸ XUYÊN

Về Chính quyền số, các hệ thống, ứng dụng dùng chung trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tiếp tục được triển khai, khai thác, sử dụng hiệu quả, như: Hệ thống họp trực tuyến, Hệ thống phòng họp không giấy, Hệ thống Quản lý văn bản, Ứng dụng di động Hậu Giang...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế còn tồn tại, như: trình độ chuyên môn của đội ngũ tham mưu lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu thực tế trong giai đoạn hiện nay. Cạnh đó, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên không gian mạng, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong công tác đảm bảo an toàn thông tin.

Tỉ lệ nộp hồ sơ trực tuyến chưa cao và chưa thực chất, phần lớn công chức, viên chức nộp thay người dân. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính vừa triển khai; chức năng ghi nhật ký công việc trên Hệ thống quản lý văn bản còn nhiều vấn đề, cần được hoàn thiện.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác chuyển đổi số thời gian qua. Người đứng đầu UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu thời gian tới các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn. Từ đó, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên không gian số.

Đồng thời, hoàn thành các dự án cơ sở dữ liệu ngành theo đề án xây dựng Chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020-2025. Tập trung đẩy nhanh quá trình xây dựng, nâng cấp hoàn thiện các cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đẩy nhanh tiến độ số hóa, cập nhật thông tin vào các cơ sở dữ liệu đã xây dựng bảo đảm nguyên tắc: "đúng, đủ, sạch, sống”.

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: MỸ XUYÊN

“Đối với nhiệm vụ Đề án 06 của Chính phủ, thống nhất nhận thức và đảm bảo nguyên tắc “năm vấn đề - bốn xuyên suốt - ba giá trị - hai mục tiêu - một quyết tâm”. Đề nghị người đứng đầu các sở, ngành và các địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả 15 nhiệm vụ chung và 28 nhiệm vụ cụ thể đã được phân công tại Kế hoạch số 19 và Công văn số 271 của UBND tỉnh” - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang lưu ý.

Ông Đồng Văn Thanh cũng yêu cầu các đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 53 dịch vụ công tại Đề án 06 của Chính phủ. Trong đó, cần có mô hình, giải pháp thiết thực, hiệu quả để nâng cao tỉ lệ tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đối với từng lĩnh vực. Từ đó, chuyển dần từ làm thay, sang hướng dẫn công dân tự đăng ký thực hiện.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng phải chỉ đạo bộ phận một cửa các cấp thực hiện nghiêm túc việc số hóa thành phần hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Cũng như tỉ lệ nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung này nếu không đảm bảo yêu cầu, tỉ lệ theo quy định.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 22 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Người dân Hậu Giang nộp dịch vụ công trực tuyến” năm 2023.