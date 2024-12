Cổ phiếu Boeing giảm mạnh sau vụ tai nạn máy bay Hàn Quốc 31/12/2024 10:50

Cổ phiếu của công ty sản xuất máy bay Boeing (Mỹ) đã giảm hơn 2% vào ngày 30-12, sau khi Hàn Quốc ra lệnh kiểm tra tất cả các máy bay Boeing 737-800 – mẫu máy bay liên quan đến vụ tai nạn của hãng Jeju Air vào ngày 29-12, theo đài CNBC.

Boeing chưa bình luận về vấn đề này. Riêng về vụ tai nạn hôm 29-12, trả lời CNBC, đại diện Boeing cho biết: “Chúng tôi đang liên lạc với Jeju Air về chuyến bay gặp nạn vừa qua và sẵn sàng hỗ trợ họ. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình đã mất người thân và chúng tôi luôn hướng suy nghĩ về những hành khách và phi hành đoàn gặp nạn”.

Một mảnh vỡ của máy bay thuộc Jeju Air gặp tai nạn tại sân bay Muan (Hàn Quốc) hôm 29-12. Ảnh: GETTY IMAGES

Trong ngày 31-12, giới chức Hàn Quốc cho biết một nhóm điều tra viên từ chính phủ Mỹ và Boeing đã đến hiện trường vụ tai nạn máy bay của hàng không Jeju Air tại sân bay quốc tế Muan để tham gia điều tra.

Giới chức Hàn Quốc cho biết nhóm điều tra bao gồm 1 thành viên của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), 3 chuyên gia từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB), và 4 đại diện của Boeing. Những cá nhân trên phối hợp cùng các quan chức từ Hàn Quốc để tiến hành điều tra tại hiện trường vụ tai nạn máy bay, theo Yonhap.

Theo tờ The Korea Times, sau vụ tai nạn của Jeju Air vào cuối tuần qua, nhiều người đang đặt câu hỏi về trách nhiệm của nhà sản xuất Boeing, đặc biệt khi nhiều sự cố hàng không trước đây có liên quan dòng máy bay Boeing 737-800.

Trong ngày 29-12, một chiếc Boeing 737-800 khác do Jeju Air khai thác đã buộc phải quay trở lại sân bay khởi hành do sự cố càng đáp. Cùng ngày, một máy bay Boeing 737-800 khác do hãng hàng không quốc gia Hà Lan KLM khai thác đã phải hạ cánh khẩn cấp sau khi gặp sự cố thủy lực trên chuyến bay từ Oslo (Na Uy) đến Amsterdam (Hà Lan).

Ngoài ra, dòng máy bay 737-800 cũng đã gặp phải các sự cố tương tự về càng đáp ở Ấn Độ và Anh.