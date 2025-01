Ông Biden: FBI điều tra khả năng vụ nổ xe Tesla Cybertruck liên quan vụ đâm xe 15 người chết ở New Orleans 02/01/2025 18:02

(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết các cơ quan chức năng trong đó có FBI đang điều tra về khả năng vụ nổ xe Tesla Cybertruck liên quan vụ đâm xe 15 người chết ở New Orleans.

Ngày 1-1, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết cơ quan điều tra đang xem xét liệu vụ đâm xe khủng bố ở TP New Orleans khiến 15 người thiệt mạng có liên quan vụ chiếc xe Tesla Cybertruck phát nổ bên ngoài khách sạn Trump International ở Las Vegas hay không, theo tờ The New York Times.

Phát biểu tại Trại David, ông Biden cho biết ông đã chỉ đạo các quan chức cấp cao, bao gồm Bộ trưởng Tư pháp, Giám đốc Cục Điều tra liên bang (FBI) và Bộ trưởng An ninh Nội địa, dành mọi nguồn lực có sẵn cho các cuộc điều tra.

“Tôi đã chỉ đạo cấp dưới đảm bảo cung cấp mọi nguồn lực cho cơ quan thực thi pháp luật liên bang, tiểu bang và địa phương để nhanh chóng hoàn tất cuộc điều tra ở New Orleans và đảm bảo không còn mối đe dọa nào đối với người dân Mỹ” - ông Biden cho biết.

Theo Tổng thống Biden, hiện các cơ quan thực thi pháp luật và cả cộng đồng tình báo đang điều tra xem hai vụ việc có mối liên hệ nào với nhau hay không. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo người dân không nên đưa ra kết luận vội vàng vì công tác điều tra vẫn đang tiếp tục.

Chiếc xe Tesla Cybertruck sau khi phát nổ tại khách sạn Trump International. Ảnh: REUTERS

Hiện tại cơ quan điều tra địa phương và liên bang đang cố gắng xác định liệu người đàn ông lái xe tải đâm vào đám đông ở khu phố Pháp ở New Orleans vào 3 giờ sáng 1-1 và người đàn ông lái chiếc Tesla Cybertruck phát nổ ở bang Nevada có liên quan gì nhau hay không.

Trong vụ tấn công ở New Orleans xảy ra vào sáng sớm ngày đầu năm mới, Shamsud-Din Jabbar, 42 tuổi, một cựu chiến binh Mỹ, đã lái một chiếc xe bán tải thuê đâm vào đám đông trên khu phố Pháp khiến 15 người chết và hàng chục người bị thương.

Cơ quan điều tra đã thu giữ một lá cờ của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cùng vũ khí và một thiết bị nổ tự chế trong xe. Jabbar đã bị cảnh sát bắn hạ và hiện cảnh sát đang điều tra liệu người này có đồng phạm hay không. Giới chức Mỹ cho đây là một vụ tấn công khủng bố.

Vài giờ sau tại Las Vegas, một chiếc bán tải điện Tesla Cybertruck đã phát nổ bên ngoài khách sạn Trump International, khiến tài xế tử vong và 7 người khác bị thương. Thông tin điều tra sơ bộ cho thấy chiếc xe này chở đầy pháo hoa và bình gas.

Chỉ có một điểm tương đồng rất nhỏ đó là cả hai vụ việc đều xảy ra ở những địa điểm dễ tấn công vào ngày đầu năm mới và những chiếc xe tải được thuê thông qua ứng dụng cho thuê xe giá rẻ là Turo.