Cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và cơ quan báo chí phía Nam đi thực tế tại Long An 08/06/2024 17:22

(PLO)- Cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và cơ quan báo chí phía Nam đi tìm hiểu thực tế tại Long An với những kết quả thiết thực

Sáng 8-6, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Long An, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực khu vực miền Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương - Nguyễn Huy Ngọc làm trưởng đoàn đến tham quan và tìm hiểu thực tế tại Cảng Quốc tế Long An (xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, Long An).

Cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và cơ quan báo chí phía Nam đã đến tham quan, thắp hương tưởng niệm tại Công viên tượng đài Long An. Ảnh: LA

Trước khi đến thăm Cảng Quốc tế Long An, đoàn đã đến tham quan, thắp hương tưởng niệm tại Công viên tượng đài Long An. Hoạt động này nhằm thể hiện sự kính trọng, biết ơn với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập dân tộc.

Hoạt động xuất, nhập hàng tại Cảng Quốc tế Long An khi đoàn đến tham quan. Ảnh:HD

Các đại biểu đến tham quan và tìm hiểu thực tế tại Cảng Quốc tế Long An. Ảnh: HD

Tại Cảng Quốc tế Long An, Đoàn các cơ quan báo chí được tham quan thực tế quá trình xuất, nhập hàng và các hoạt động tại Cảng.

Đại diện lãnh đạo Báo Công an nhân dân trao đổi với lãnh đạo Cảng Quốc tế Long An về việc truyền thông của Cảng. Ảnh: HD

Tại buổi thảo luận, trao đổi, các thành viên trong đoàn quan tâm đến nhiều vấn đề để phát triển Cảng trong tương lai như việc thành lập chi cục hải quan; việc truyền thông của Cảng; những thuận lợi, khó khăn của Cảng trong xu thế kinh tế khu vực và thế giới; chính sách tiền lương, việc làm, giữ chân người lao động; vấn đề an sinh xã hội;...

Chị Nguyễn Thụy Quỳnh Hương, Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty CP Quản lý và Khai thác Cảng Quốc tế Long An tiếp thu ý kiến của các cơ quan báo chí và nêu ra hướng phát triển của Cảng trong tương lai. Ảnh: HD

Đại diện Ban quản lý Cảng Quốc tế Long an tiếp thu ý kiến đóng góp của đoàn các cơ quan báo chí. Ban quản lý cũng nêu ra những hướng phát triển của Cảng.

Theo đó, Ban quản lý Cảng Quốc tế Long An từng bước chứng minh dịch vụ đáp ứng được nhu cầu khách hàng. Trong lĩnh vực chuyển đổi số, Cảng quốc tế Long An có phần mềm chuyên về khai thác ngành cảng, phần mềm quản trị nhân sự nhằm quản lý mọi thứ tốt nhất, giảm chi phí vận hành, nâng cao chất lượng phục vụ.

Ông Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực khu vực miền Nam đề nghị Cảng Quốc tế Long An tạo điều kiện để các cơ quan báo chí tác nghiệp tại Cảng và có những tác phẩm chất lượng. Ảnh: HD

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực khu vực miền Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của các đơn vị. Ông đề nghị Ban quản lý Cảng Quốc tế Long An tạo điều kiện để các cơ quan báo chí có điều kiện tuyên truyền, tác nghiệp sâu hơn, để có những tác phẩm chất lượng, sinh động, thực tế.

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An tặng hoa chúc mừng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và cơ quan báo chí phía Nam đến tìm hiểu thực tế tại Long An. Ảnh: HD

Trước đó, tối 7-6, Đoàn các cơ quan báo chí đã có buổi gặp mặt, trao đổi, giao lưu với lãnh đạo tỉnh Long An.

Tại buổi gặp mặt, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An thông tin nhanh tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Long An năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024.

Cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và cơ quan báo chí phía Nam chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh Long An và Cảng Quốc tế Long An. Ảnh: HD

Hướng đến kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), ông Hòa gửi tới các cơ quan báo chí, những người làm báo lời chúc mừng tốt đẹp nhất, đồng thời bày tỏ mong muốn, báo chí trong và ngoài tỉnh tiếp tục phối hợp, đồng hành để thông tin kịp thời, quảng bá toàn diện về kinh tế - xã hội, góp phần cùng tỉnh hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Nguyễn Huy Ngọc, vụ trưởng, Trưởng Cơ quan thường trực khu vực miền Nam - Ban Tuyên giáo Trung ương cảm ơn lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện để đoàn có chuyến tham quan thực tế ý nghĩa, đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục hỗ trợ Long An trong công tác tuyên truyền, nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế và các lĩnh vực khác của tỉnh nói riêng và của khu vực nói chung./.